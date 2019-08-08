Mynet Trend

Esenyurt'ta yeni aldığı buzdolabı saniyeler içinde çalındı

Ateş Sönmez Ateş Sönmez
VİDEO  | 08.08.2019 17:26 | Son Güncelleme

Esenyurt'ta bir kişinin, satın alıp minibüs ile evinin önüne getirdiği buzdolabı, el arabasıyla gelen bir kişi tarafından saniyeler içinde çalındı. Hırsızlık anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Olay, Esenyurt'ta dün saat 17.45'te meydana geldi.

Mehmet Yakut, satın aldığı buzdolabını bir minibüse yükleyerek evinin önüne getirdi. Yakut, buzdolabı minibüsten indirip merdiven basamağının üzerine bırakarak yardım edecek birine getirmek için evine girdi. Yakut, geri döndüğünde dolabın yerinde olmadığını fark etti. Ardından durumu polise bildirirdi.

HIRSIZLIK ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Olay yerine gelen polis ekipleri, çevrede bulunan güvenlik kameralarını inceledi. İncelenen görüntülerde, Yakut'un evin önüne araçla yanaştığı ve buzdolabını merdiven basamağına bıraktıktan sonra eve girdiği görülüyor. Yakut'un eve girmesinden saniyeler sonra elinde hurda kağıt toplamak için kullanılan el arabası olan bir kişi, buzdolabını alarak uzaklaşıyor. Buzdolabını el arabasına yükleyen kişinin, uzaklaşırken yüzünü güvenlik kamerasından gizlemek için öne eğildiği görülüyor.

Buzdolabı çalınan Mehmet Yakut, "Ben bir buzdolabı aldım, hastaydım yukarı çıkıp çocuklardan yardım istedim, taşımak için. Benim yukarı çıkmamla, inmem bir oldu ama baktım dolap yok almış, götürmüşler. Buzdolabını getirdim merdiven basamağının üstüne bıraktım. Belim ağrıyordu iki kişi bulayım dedim yukarı çıktım, aşağı indim baktım buzdolabı yok" dedi.

Polis güvenlik kamerası görüntülerinden eşkâlini belirlediği şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

(DHA)

PARTNERTürkiye fiyatı iPhone'u geçti! İşte son dönemin en gözde akıllı telefonu Türkiye fiyatı iPhone'u geçti! İşte son dönemin en gözde akıllı telefonu
Japonya’da yanardağ patladıJaponya’da yanardağ patladı
Şaşkına çeviren olay!Şaşkına çeviren olay!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Esenyurt buzdolabı

En Çok Okunan Trend Haberler

Boşanacağı konuşulan Serdar Ortaç hastanelik oldu!

Boşanacağı konuşulan Serdar Ortaç hastanelik oldu!

İğrenç olayda yeni gelişme! Ses kaydı ortaya çıktı

İğrenç olayda yeni gelişme! Ses kaydı ortaya çıktı

Yine ayarını kaçırdı boyuyla oynadı! Dalga konusu oldu

Yine ayarını kaçırdı boyuyla oynadı! Dalga konusu oldu

Kurban Bayramı'nda hava nasıl olacak?

Kurban Bayramı'nda hava nasıl olacak?

İlginizi Çekebilir

D&R Ağustos fırsatında %50 ye varan indirimler sizi bekliyor!

D&R Ağustos fırsatında %50 ye varan indirimler sizi bekliyor!

Korkunç anlar! Herkes donup kaldı

Korkunç anlar! Herkes donup kaldı

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Japonya’da yanardağ patladı

Japonya’da yanardağ patladı

Operasyon yapan polise aldırış etmeden, kahvaltısına devam etti

Şaşkına çeviren olay!

Antalya'da 6 yaşındaki çocuğuna içinde 13 bin TL bulunan çantayı çaldırdı

Utandıran görüntüler! Çocuğu böyle kullandı

Suriyeli genç, yolda bulduğu cüzdanı sahibine teslim etti

Suriyeli gencin hareketi takdir topladı

Off-Road sürücüsü korteji böyle birbirine kattı

Off-Road sürücüsü korteji böyle birbirine kattı

Çin'de kapı sensörü ile oynadığı asansörde mahsur kaldı

Küçük çocuğun panik anları

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.