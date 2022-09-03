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Esenyurt'ta silahla vurulan iki kişiden biri öldü, diğeri yaralandı

03.09.2022 17:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Esenyurt'ta silahla vurulan iki kişiden biri öldü, diğeri yaralandı

İSTANBUL (AA) - İstanbul Esenyurt'ta silahla vurulan iki kişiden biri hayatını kaybetti, diğeri yaralandı.

Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, gece saatlerinde Hadımköy Bahçeşehir Yolu'nda silahla yaralama olayı yaşandığı ihbarı üzerine söz konusu adrese gitti.

Olayda silahla vurulan Ahmet K. ile Murat Ö. çevredeki hastanelere sevk edildi. Ağır yaralı Ahmet K, hastanede yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Murat Ö'nün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Polis ekipleri, motosikletle gelip, saldırıyı gerçekleştirdikten sonra olay yerinden kaçan iki şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

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