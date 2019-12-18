Esenyurtta teknomarkette müşteri çılgına döndü, ortalık karıştı

İstanbul'daki olay, dün saat 11.00 sıralarında Esenyurt’ta bulunan bir teknomarkette yaşandı. İddiaya göre, Selami B. isimli bir kişi, yaklaşık bir hafta önce bozulan dizüstü bilgisayarını tamir edilmesi için teknomarkete teslim etti. Servise gönderilen bilgisayarını almaya gelen Selami B. aynı arızanın devam ettiğini görünce çılgına döndü.

YAPILMADIĞINI ÖĞRENDİ, ÇALIŞANA SALDIRDI



Bilgisayarının tamir edilmediğini ileri süren Selami B., servis personeli Muhammet T. ile sözlü tartışmaya başladı. Tartışmanın ilerlemesiyle Selami B. mağaza çalışanına fiziki müdahalede bulunarak yakasından tutup kendine doğru çekmeye çalıştı. Bu sırada Selami B.’nin yanında gelen oğlunun müdahil olmasıyla birlikte tartışma kavgaya dönüştü.

PERSONELLER ARAYA GİRMEYE ÇALIŞTI, ANCAK BAŞARILI OLAMADI



Kavganın büyümesi üzerine sinirlerine hakim olamayan baba ve oğul, ellerine geçen ürünleri fırlatmaya başladı. Bu sırada mağazanın diğer çalışanları ise, baba ve oğlunu sakinleştirerek ayırmaya çalışsa da başarılı olamadı.