MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Eser-Berfu Yenenler çifti: Biz tek siz hepiniz!

Eser-Berfu Yenenler çifti: Biz tek siz hepiniz!

03.06.2022 09:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mutlu evlilikleri süren Eser Yenenler ile Berfu Yenenler'den yeni fotoğraf geldi. Eşiyle el ele objektif karşısında poz veren Berfu Yenenler, "Biz tek siz hepiniz!" ifadelerini kullandı.

Eser-Berfu Yenenler çifti: Biz tek siz hepiniz!

Miss Turkey 2015'te 4. güzel seçilen Berfu Yıldız, 2019'da oyuncu ve komedyen Eser Yenenler ile nikah masasına oturmuştu. Çift, aynı yıl oğulları Kuzey'i kucaklarına almıştı.

3459032_2a2fa3721b667bb728c53e95f2924368_640x640

Berfu-Eser Yenenler'in ikinci çocukları Mete ise geçtiğimiz yıl mart ayında dünyaya gelmişti. Sosyal medya hesabını aktif kullanan ve mutlu aile pozlarını gözler önüne seren Berfu Yenenler, yeni bir paylaşımda bulundu.

3459032_652ef7be90a7528ac6a50e328cc2f711_640x640 (1)

EL ELE POZ

Eşiyle birlikte el ele çekilen fotoğrafını yayınlayan Yenenler, gönderisinde "Biz tek siz hepiniz!" ifadelerine yer verdi. Berfu Yenenler'in paylaşımı kısa sürede takipçileri tarafından yoğun ilgi gördü.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
O haberi görünce isyan etti! "Suriye'nin yarısı..."O haberi görünce isyan etti! "Suriye'nin yarısı..."
Bebek'te suya verdiği parayı söyleyip isyan ettiBebek'te suya verdiği parayı söyleyip isyan etti
"Haddini bil! Medya maymunu" Sosyal medyada şeriat kavgası"Haddini bil! Medya maymunu" Sosyal medyada şeriat kavgası
Anahtar Kelimeler:
Berfu Yenenler Eser Yenenler
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Konut kiraları için düzenleme geldi ilanlar silindi

Konut kiraları için düzenleme geldi ilanlar silindi

Yeşilçam'ın Rambo'su vefat etti! Cüneyt Arkın: İçimden bir parça koptu

Yeşilçam'ın Rambo'su vefat etti! Cüneyt Arkın: İçimden bir parça koptu

Seçim ikinci tura kalırsa... İşte çarpıcı anket sonuçları

Seçim ikinci tura kalırsa... İşte çarpıcı anket sonuçları

Mosso'nun yerine konser verecek! Eleştirilere yanıt verdi: Hayatım boyunca...

Mosso'nun yerine konser verecek! Eleştirilere yanıt verdi: Hayatım boyunca...

Her kelimesi şaşkına çevirdi! "Kocam iki eltimle ilişki yaşamış..."

Her kelimesi şaşkına çevirdi! "Kocam iki eltimle ilişki yaşamış..."

İl başkanları hakkında gözaltı kararı

İl başkanları hakkında gözaltı kararı

İlginizi Çekebilir

Osman Müftüoğlu kabızlığın kesin çözümü için tarif verdi!

Osman Müftüoğlu kabızlığın kesin çözümü için tarif verdi!

Makarna yiyerek zayıflamak mümkün mü?

Makarna yiyerek zayıflamak mümkün mü?

Engin Altan Düzyatan'ın 24 bin İsviçre frangı değerindeki saatine...

Engin Altan Düzyatan'ın 24 bin İsviçre frangı değerindeki saatine...

Chia tohumunu suda bekletip içince ne oluyor?

Chia tohumunu suda bekletip içince ne oluyor?

Cinsel ilişki itirafı olay oldu! Eski kocası duymasın

Cinsel ilişki itirafı olay oldu! Eski kocası duymasın

Gülşen'in sahnede giydiği şıklığıyla olay olan pantolona alternatif fiyatlı öneriler

Gülşen'in sahnede giydiği şıklığıyla olay olan pantolona alternatif fiyatlı öneriler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.