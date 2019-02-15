Eser Yenenler'den sevgilisi Berfu Yıldız'a evlenme teklifi! Sosyal medyadan duyurdu!

Eser Yenenler, Miss Turkey 2015 dördüncü güzeli Berfu Yıldız ile 2018'in Ocak ayında flört etmeye başlamıştı. Yenenler geçtiğimiz ay ilişkilerinin birinci yıl dönümünü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kutlamıştı.
SOSYAL MEDYADAN DUYURDU
Bir süredir evlenecekleri konuşulan ünlü çift ilk adımı attı. Eser Yenenler, sevgilisi Berfu Yıldız'a evlenme teklif ederek yüzük taktı. Eser Yenenler, Berfu Yıldız'la fotoğrafını " ‘Evet’ dedi ruh ikizim aynı zamanda tip ikizim” notuyla paylaşarak evlilik yolunda ilk adımı attıklarını duyurdu.
Yenenler'in paylaşımı kısa sürede çok sayıda beğeni ve yorum aldı.
Geçtiğimiz aylarda sevgilisiyle ilgili bir itirafta bulunan Berfu Yıldız, "Ben ilk görüşte aşık oldum, vuruldum. Eser'in pamuk gibi bir kalbi var. O kadar tatlı ki yanaklarını sıkmadan duramıyorum, bebek gibi" demişti.
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