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Eser Yenenler ve Berfu Yıldız evlendi

zeynep.ok zeynep.ok
ÜNLÜLER  | 17.04.2019 10:59 | Son Güncelleme

Geçtiğimiz hafta nişanlanan Eser Yenenler baba oluyor! Oyuncu Eser Yenenler ve Berfu Yıldız sürpriz bebek haberi sonrasında aile arasında nikah kıydı.

Eser Yenenler ve Berfu Yıldız evlendi

Geçtiğimiz gün gittiği sağlık kontrolünde 3 haftalık hamile olduğu ortaya çıkan Berfu Yıldız, mutlu haberi nişanlısı Eser Yenenler ile paylaşmış ve haber kısa sürede magazin basınında da yer bulmuştu.

Eser Yenenler mutlu haber sonrası açıklamada bulunmuş ve hamilelik haberinin planlarını değiştirmeyeceğini evliliğin 9 Haziran’da olacağını açıklamıştı.

Ancak çıkan bebek haberleri sonrasında çiftin harekete geçtiği ve aile arasında bir nikah kıydıkları ortaya çıktı.

    1. Sayfa programında ekrana taşınan habere göre Eser Yenenler ve Berfu Yıldız geçtiğimiz pazar günü aile arasında kıydıkları nikahla evlendi.
  3. Geçtiğimiz pazar günü aile arasında yapılan bir nikahla dünya evine giren Yenenler ve Yıldız, 9 Haziran’da tören yapacak.
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