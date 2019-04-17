Eser Yenenler ve Berfu Yıldız evlendi

Geçtiğimiz gün gittiği sağlık kontrolünde 3 haftalık hamile olduğu ortaya çıkan Berfu Yıldız, mutlu haberi nişanlısı Eser Yenenler ile paylaşmış ve haber kısa sürede magazin basınında da yer bulmuştu.
Eser Yenenler mutlu haber sonrası açıklamada bulunmuş ve hamilelik haberinin planlarını değiştirmeyeceğini evliliğin 9 Haziran’da olacağını açıklamıştı.
Ancak çıkan bebek haberleri sonrasında çiftin harekete geçtiği ve aile arasında bir nikah kıydıkları ortaya çıktı.
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