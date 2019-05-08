Eset de yeni ürünüyle oldukça iddialı

Son 3 yıllık dilime baktığımızda, zararlı yazılım sayısının 400 milyondan 800 milyona ulaştığını görüyoruz. Bu da gösteriyor ki her geçen dakika, hatta her geçen saniye, tehlikeler artıyor. Eset de Internet Security 2019 ile güncel güvenlik sorunlarını ortadan kaldırmak için pek çok çözüm sunuyor.

Bu çözümlerden bir tanesi, “Bankacılık ve Ödeme Koruması” özelliği. Öyle ya, artık alışverişlerin büyük kısmını internet üzerinden, çeşitli bankacılık ve ödeme servisleriyle gerçekleştiriyoruz. Bu da kötü niyetli kişileri heveslendiriyor ve güvenlik önlemi alınmadığı takdirde ciddi kayıplar yaşanabiliyor. Eset’in Bankacılık ve Ödeme Koruması özelliği sayesinde, alışveriş ve ödemelerle ilgili sayfalar algılanıyor ve size güvenli olup olmadığı konusunda uyarılarda bulunuyor.

Firma, bilindiği üzere UEFI Tarayıcı tarafında da ciddi çalışmalar yapıyor. Çünkü bazı zararlı yazılımlar, bilgisayarınız açılır açılmaz harekete geçerek sizi hazırlıksız yakalayabilir. Eset’in bu özelliği ise, siz güç tuşuna basar basmaz cihazlarınızı ve sizi koruma altına alıyor.

Bir diğer dikkat önemli konu ise “Akıllı Ev İzleyici” özelliği. Modem ve router cihazlarınızı güvence altına alarak sizle bilgiler paylaşan bu özellik, ağa bağlı cihazları görüntülüyor ve olabilecek güvenlik açıklarını önlemek için çalışıyor.

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