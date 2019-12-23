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Eşi eve gelince ortaya çıktı! 3 çocuk annesi kadından acı haber

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TÜRKİYE GÜNCEL  | Son Güncelleme

İstanbul Esenyurt'ta, 3 çocuk annesi 36 yaşındaki Nihal Çavuş, evde ölü bulundu. Çocukların odasında başını çarpmış halde bulunan kadının, kalp rahatsızlığı bulunduğu ve kalp krizi geçirerek hayatını kaybetmiş olabileceği değerlendiriliyor.

Eşi eve gelince ortaya çıktı! 3 çocuk annesi kadından acı haber

Olay, 18.20 Hürriyet Mahallesi İskete Sokak'taki evde meydana geldi. 3 çocuk annesi Nihal Çavuş'un eşi eve geldiğinde kapıyı açan kimse olmayınca çilingir çağırarak kapıyı açtırdı. Ardından odaları kontrol ettiklerinde eşi Nihal Çavuş'u çocukların odasında başı kanamış halde, yerde hareketsiz yattığını gördüler. Bildirilmesi üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri Nihal Çavuş'un hayatını kaybetmiş olduğunu belirledi. Olay yeri inceleme ekipleri evde ve kadının cesedi üzerinde inceleme yaptı. Kalp rahatsızlığı bulunduğu belirtilen genç kadının, kalp krizi geçirdiği ve yere düşerken başını çarpmış olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

ÖLÜM NEDENİ OTOPSİNİN ARDINDAN NETLİK KAZANACAK

Genç kadının ölüm nedeninin, Adli Tıp Kurumu'nda yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacağı belirtildi. Polisin olaya ilişkin çalışmaları sürüyor. (DHA)

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Esenyurt istanbul

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