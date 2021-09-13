Eşi Gökhan Çıra'dan boşanan Selin Ciğerci mal varlıklarını nasıl bölüştüklerini canlı yayında anlattı

2019 yılında evlenen sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci ve Futbolcu Gökhan Çıra, cuma günü Beykoz Adliyesi'nde yaklaşık 15 dakika süren duruşmada anlaşmalı olarak boşandı. Çiftin 120 milyon dolarlık servetlerini ikiye bölerek paylaştıkları iddia edilmişti. Mal varlıklarının daha fazla olduğunu belirten Ciğerci, boşanma sürecini ve çocuk planları hakkında samimi açıklamalar yaptı.

"TAŞINMAZLARI GÖKHAN'LA BÖLÜŞTÜK"

Bugün TV8 ekranında başlayan 2. Sayfa programına telefonla bağlanan Selin Ciğerci, evliliğinin ihanet yüzünden bitmediğinin altını çizerek "Sürekli evde ve işte birlikteydik. Böyle olunca sorunlar yaşamaya başladık. Bir süredir evliliğimizi kurtarmaya çalışıyorduk. Şunu söyleyebilirim mutlu bir şekilde evlenmiştim, mutlu bir şekilde ayrıldım. Geçen sene markama kaç milyon teklif edildiğini biliyorsunuz. 18 milyon euroya katarlılar satın almak istedi. Ama ben kabul etmedim. Yarın öbür gün çocuklarım olursa şirketimi onlar devam ettirsin istiyorum. Gökhan'la aldığımız taşınmazlarımız oldu bunları da bölüştük. İlişkimizi reklam için kullanmadık. Hayatı ikiye ayırdık arabalar benim umurumda değil" dedi.

"TÜM DÜNYA ÜSTÜME DE GELSE ÇOCUK HAYALİME ENGEL OLAMAYACAK"

Çıra ile yurt dışında evlat edinme planları olan Ciğerci, bu konu hakkında da şunları söyledi: "5 tane şirketin bir tanesinde Gökhan'la birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Bu paralar kazanırken o da vardı her şey hakkı. Benim hayatım işten ibaret. İçime attım o gece her şeyi. Beni tek üzen şey çocuk planlarımızdı. Biz evlat edinmeyi düşünüyorduk ama maalesef ayrıldığımız için olmadı. Tüm dünya üstüme gelse ben hayalimin peşinde koşacağım. Kimse engel olamayacak. Gökhan'ın hayatına biri de girebilir. Herkes mutlu olsun."

