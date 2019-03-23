Eşi hamile kalınca skandal yasak aşk ortaya çıktı!

Olay, 2016 yılında meydana geldi. Evli ve 1 çocuk annesi B.G. hamile kalınca, eşi M.G. şüphelendi. M.G., eşi doğum yaptıktan sonra 'bu çocuk benden olamaz' diyerek DNA testi yaptırdı. Testte, çocuğun babasının, B.G.'nin teyzesinin kocası Ş.G. olduğu tespit edildi. Savcılığa başvuran B.G., teyzesinin kocası Ş.G.'nin 2016 yılında kendisini temizlik bahanesiyle eve çağırıp birden fazla cinsel saldırıda bulunduğunu iddia etti. Gözaltına alınan Ş.G. tutuklandı. Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmanın ardından Ş.G. hakkında 'nitelikli cinsel saldırı' ve 'tehdit' suçlarından 20 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Zonguldak 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın önceki duruşmasında ifade veren B.G., Ş.G.'nin temizlik için kendisini eve çağırdığını söyledi. Sanığın bu şekilde bahanelerle kendisini eve çağırarak birkaç kez cinsel saldırıda bulunduğunu anlatan B.G., "Yaşananların ardından beni her defasında kimseye anlatmamam için ölümle tehdit etti. Ben de korkumdan kimseye bir şey diyemedim. Sanıktan davacı ve şikayetçiyim" dedi.