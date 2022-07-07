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Eşi kendisinden 17 yaş büyüktü! Naz Elmas ve Erol Özmandıracı tek celsede boşandı

07.07.2022 10:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erol Özmandıracı ile evli olan oyuncu Naz Elmas'ın bir süredir evliliğinin kötü gittiği yönündeki iddia doğru çıktı. Elmas, dün kendisinden 17 yaş büyük olan eşinden tek celsede boşandı. Erol Özmandıracı'nın eski karısına 6 milyon TL ödediği iddia edildi.

Eşi kendisinden 17 yaş büyüktü! Naz Elmas ve Erol Özmandıracı tek celsede boşandı

15 Aralık 2019'da evlenen Naz Elmas ve Erol Özmandıracı tek celsede boşandı. Bir süredir fikir anlaşmazlıkları yaşadıkları ve boşanma kararı aldığı iddiası konuşulan çift evliliklerini kurtaramadı. Evlilikleri hakkında sessiz kalan çift hakkında yeni bir iddia daha ortaya atıldı.

Erol Özmandıracı, Gazete Magazin'in iddiasına göre; esk eşine 6 milyon TL ödedi.

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ÇOCUK FİKRİ ANLAŞMAZLIK ÇIKARDI

İddiaya göre; Kriz, 38 yaşındaki oyuncunun anne olmak isteğini kendisinden 17 yaş büyük eşine söylemesiyle başladı. Önceki evliliği ve sevgilisinden birer çocuğu olan Erol Özmandıracı, "Ben çocuk istemiyorum" deyince ipler koptu. Evliliklerini kurtaramayan çift mahkemeye başvurdu. Naz Elmas ve Erol Özmandıracı dün Aile Mahkemesi'nde anlaşmalı olarak boşandı.


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Naz Elmas
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