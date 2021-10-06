Eşi Nihan Ünsal tarafından İhanete uğrayan Burak Sergen'den flaş hamle!

Kanal D'de yayınlanan Sadakatsiz dizisinin başrol oyuncularından Burak Sergen, eşi Nihan Ünsal'ın ihanetine uğramıştı. İhanetle sarsılan ve boşanmak için harekete geçen usta oyuncu Burak Sergen'den bir flaş hamle daha geldi

Koronaviruse yakalandıktan sonra uzun süre hastanede kalan ve ölümden dönen Burak Sergen, şimdi de ihanet haberiyle sarsıldı. Rol aldığı Sadakatsiz dizisine tedavi gördüğü hastaneden görüntülü aramayla katılan Burak Sergen, 24 Mayıs’ta taburcu olmuştu.

Sergen’in taburcu olduktan sonra yaptığı ilk iş, 2019’dan beri birlikte olduğu nişanlısı Nihan Ünsal’la evlenmek oldu. Kendisinden 28 yaş küçük Nihan Ünsal’la aile arasında gerçekleşen nikah töreni 4 Haziran 2021’de Sergen’in evinde gerçekleşmişti.

Ancak Burak Sergen evliliğinde sonuna kadar gidemediği gibi 4 ay gibi kısa süre sonrasında ihanetle sarsıldı. 60 yaşında olan Burak Sergen, 32 yaşındaki eşi Nihan Ünsal’ın kendisini aldattığını öğrendi.

İLİŞKİYİ BELGELEDİ

İlk eşi Işıl Sergen’den 2018 yılında boşanan ve o dönem 15 milyon tazminat ödeyen Burak Sergen, Nihan Ünsal’la evliliğinde ise ihanet haberiyle sarsıldı. Eşinden bir süredir şüphelenen Burak Sergen, eşi Nihan Ünsal’ın ilişkisini belgeletti. Nihan Ünsal, İzmirli bir iş insanıyla aynı eve girerken görüntülendi.

BOŞANMAK İÇİN HAREKETE GEÇTİ

Bu haberin ortaya çıkması ve ilişkinin fotoğraflarla kanıtlanması üzerine Burak Sergen boşanmak için hemen harekete geçti. Sergen’in boşanma işlemlerine başlaması için avukatına talimat verdiği, fotoğrafların dava dosyasına eklenmesini istediği bilgisine ulaştı.

TEK KALEMDE SİLDİ

Tüm gelişmelerin ardından Sergen, sosyal medya hesabı Instagram'dan eşiyle birlikte paylaştığı fotoğraflarını sildi. Eşi Nihan Ünsal ise Instagram hesabını kapattı.



