Eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nu kaybeden Ece Erken'den çarpıcı paylaşım: 'Gerçi aklıma bile gelmiyorsun artık...'

Ece Erken, Instagram hesabının story kısmında, uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile ilgili çarpıcı bir paylaşımda bulundu.

Ece Erken'in story'sinde yer verdiği ifadelerin ilk satırını okuyanlar önce şaşırdı, sonra duygulandı.

Ünlü sunucu sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Gerçi aklıma bile gelmiyorsun artık, o kadar kalbimdesin ki..."

ÜNLÜ SUNUCU ECE ERKEN YAŞADIĞI ZOR GÜNLERDE AİLESİNE SARILDI

Ünlü sunucu, geçtiğimiz günlerde oğlu Eymen ve annesi Nurhan Serpici ile bir alışveriş merkezinden çıkarken görüntülenmişti.

Basın mensuplarının "Yeniden ekranlara dönmeyi düşünüyor musunuz?" sorusu üzerine "Şu an öyle bir düşüncem yok. Dinlenmeye ihtiyacım var" diyen ünlü sunucu, valelerin otomobilini getirmesinin ardından, oğlu ve annesini de alıp yola koyulmuştu.

NE OLMUŞTU?

Ünlü sunucu Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu 27 Ocak'ta saat 00.30 sıralarında Yeşilköy'de bir balıkçı restoranından çıkarken kimliği belirsiz kişiler tarafından 4 ek ateş edilmişti.

Saldırı sonrası hastaneye kaldırılan Şafak Mahmutyazıcıoğlu yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti. Mahmutyazıcıoğlu'nun şoförü ise ağır yaralanmıştı.

