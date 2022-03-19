MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nu kaybeden Ece Erken'den çarpıcı paylaşım: 'Gerçi aklıma bile gelmiyorsun artık...'

Eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nu kaybeden Ece Erken'den çarpıcı paylaşım: 'Gerçi aklıma bile gelmiyorsun artık...'

19.03.2022 20:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nu silahlı saldırıda kaybeden ünlü sunucu Ece Erken, sosyal medya hesabında dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Ece Erken'in eşi ile ilgili yer verdiği ifadeler okuyanları duygulandırdı.

Eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nu kaybeden Ece Erken'den çarpıcı paylaşım: 'Gerçi aklıma bile gelmiyorsun artık...'

Ece Erken, Instagram hesabının story kısmında, uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile ilgili çarpıcı bir paylaşımda bulundu.

Ece Erken'in story'sinde yer verdiği ifadelerin ilk satırını okuyanlar önce şaşırdı, sonra duygulandı.

Ünlü sunucu sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Gerçi aklıma bile gelmiyorsun artık, o kadar kalbimdesin ki..."

Eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nu kaybeden Ece Erken'den çarpıcı paylaşım!

ÜNLÜ SUNUCU ECE ERKEN YAŞADIĞI ZOR GÜNLERDE AİLESİNE SARILDI

Ünlü sunucu, geçtiğimiz günlerde oğlu Eymen ve annesi Nurhan Serpici ile bir alışveriş merkezinden çıkarken görüntülenmişti.

ece1_6

Basın mensuplarının "Yeniden ekranlara dönmeyi düşünüyor musunuz?" sorusu üzerine "Şu an öyle bir düşüncem yok. Dinlenmeye ihtiyacım var" diyen ünlü sunucu, valelerin otomobilini getirmesinin ardından, oğlu ve annesini de alıp yola koyulmuştu.

Eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nu kaybeden Ece Erken'den çarpıcı paylaşım!

NE OLMUŞTU?

Ünlü sunucu Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu 27 Ocak'ta saat 00.30 sıralarında Yeşilköy'de bir balıkçı restoranından çıkarken kimliği belirsiz kişiler tarafından 4 ek ateş edilmişti.

Saldırı sonrası hastaneye kaldırılan Şafak Mahmutyazıcıoğlu yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti. Mahmutyazıcıoğlu'nun şoförü ise ağır yaralanmıştı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Doğu Demirkol kimdir?Doğu Demirkol kimdir?
Gülşen eşiyle sarmaş dolaş! Düşman çatlattılarGülşen eşiyle sarmaş dolaş! Düşman çatlattılar
Buket Aydın'ın derin göğüs dekoltesi ortalığı kasıp kavurdu! Buket Aydın'ın derin göğüs dekoltesi ortalığı kasıp kavurdu!
Anahtar Kelimeler:
Ece Erken
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Bulunan kemikler Yunus Dönertaş’a ait çıktı!

Bulunan kemikler Yunus Dönertaş’a ait çıktı!

Bolu Dağı Tüneli'nde zincirleme trafik kazası! Yol 20.00'ye kadar kapalı kaldı

Bolu Dağı Tüneli'nde zincirleme trafik kazası! Yol 20.00'ye kadar kapalı kaldı

Survivor'a giden Sergen Yalçın'a büyük tepki! ''Parası bitti...''

Survivor'a giden Sergen Yalçın'a büyük tepki! ''Parası bitti...''

Motorine dev zam: Tam 1,96 kuruş...

Motorine dev zam: Tam 1,96 kuruş...

Roman Abramovich, Türkiye'den futbol kulübü alacak!

Roman Abramovich, Türkiye'den futbol kulübü alacak!

Görüntüler sonrası uzman çavuş Ali Akdağlı görevine iade edildi

Görüntüler sonrası uzman çavuş Ali Akdağlı görevine iade edildi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.