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Eşi terk ettiği için kendini eve kapatmıştı! Müge Anlı o konuğuna verdiği sözü tuttu! Bakın ne yaptı...

Jale Uslu Jale Uslu İçerik Editörü
05.11.2024 15:40
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2013 yılında evlendiği 35 yaşındaki eşinin kendisini terk ettiğini söyleyip Müge Anlı'dan yardım isteyen 50 yaşındaki Zeynep Kaya'nın kiloları nedeniyle yürümekte zorluk çektiğini gören Müge Anlı canlı yayında konuğuna bir söz vermişti. Haftalar sonra Anlı, o sözünü tuttu.

Eşi terk ettiği için kendini eve kapatmıştı! Müge Anlı o konuğuna verdiği sözü tuttu! Bakın ne yaptı...

50 yaşındaki Zeynep Kaya Ünal Hanım, 2013 yılında evlendiği 35 yaşındaki eşinin "İncir toplamaya gidiyorum" diyerek evden çıkıp bir daha dönmediği iddiasıyla Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katılmıştı. Evliyken ihanete uğradığını söyleyen Zeynep Hanım, psikolojisi bozulduğu için kendisini 3 yıl eve hapsettiğini anlatmıştı.

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EŞİNİ TERK ETME NEDENİ ŞAŞIRTMIŞTI!

İddiaların odağındaki kayıp eş Yakup ise canlı yayına telefonla bağlanıp "Ben bir kadın için gitmedim. Beynimde tümör çıktı. Zeynep'i üzmek istemediğim için hiçbir şey söylemeden gittim. Tedavi için para bulmam gerekiyordu. Zeynep zaten avukata talimat vermiş ben de ondan boşanmak istiyorum ama Zeynep'i üzmek istemediğim için gittim" demişti.

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Yakup da "Oraya çıkıp da rezil etmesin beni. Benden ne istiyor? Benim yakamı bıraksın. Sevenlerime rezil etmesin" deyince Müge Anlı'yı kızdırmıştı. Ünlü sunucu, "Sen kendini popstar falan zannediyorsun herhalde. Sevenlerim falan, sevenin kim? Senin sevenin bu rahatsızlığını öğrenince arar kollar." diyerek kızmıştı.

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KİLOLARINA DİKKAT ÇEKMİŞTİ! SÖZÜNÜ TUTTU...

Kendini eve hapseden Zeynep Kaya Ünal Hanım bu süreçte kilo aldığını söylemişti. Müge Anlı yürümekte zorluk çeken ve sağlığı da gün geçtikçe kötüleşen konuğuna canlı yayında ameliyat sözü vermişti. Anlı Zeynep'e verdiği o sözünü tuttu. Dört gözle sağlığına kavuşmayı bekleyen Zeynep Kaya, özel bir hastanede ücretsiz bir şekilde mide ameliyatı oldu.

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Sağlık çalışanları ise Zeynep Kaya'nın hastanedeki görüntülerini paylaştı.

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Müge Anlı
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