Eşini kaybeden Demet Akbağ'dan ilk paylaşım

Demet Akbağ'ın eşi Zafer Çika geçtiğimiz hafta İzmir'de geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetmişti. Demet Akbağ yaşadığı büyük acının ardından sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Ünlü sanatçı acısını paylaşan herkese teşekkür etti.
Demet Akbağ sosyal medya hesabından yayınladığı mesajda, "Acı haberi aldığımız andan itibaren arayan, soran, elimizi tutan, acımızı paylaşan, hayat arkadaşım Zafer'imi, Ali'min babasını en samimi hisleriyle uğurlayan, tanıyan tanımayan herkese çok çok teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.
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