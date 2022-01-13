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Eşini onun için terk etmişti! Machine Gun Kelly'den Megan Fox'a evlilik teklifi

13.01.2022 08:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Evliyken genç şarkıcıya aşık olan Megan Fox evini terk etmiş ve Machine Gun Kelly ile aşk yaşamaya başlamıştı. Sosyal medyada müstehcen pozlarıyla dikkat çeken ünlü çift evlilik kararı aldı. Machine Gun Kelly Megan Fox'un önünde eğilip evlilik teklifinde bulundu. Fox birbirlerinin kanını içerek nişanlandıklarını açıkladı.

Brian Austin Green ile evli olan ve ilişkisi kötü giden Megan Fox film setinde Machine Gun Kelly ile tanışmış ve genç şarkıcıya aşık olmuştu. Aşkı için evliliğini bitiren Fox Machine Gun Kelly ile tanıştığında onun "ruh eşi" olduğunu anladığını açıklamıştı.

Sosyal medyada erotik pozlarını sıklıkla paylaşan ikili evlilik kararı aldı. Megan Fox sevgilisinin kendisine evlilik teklifi ettiği anları paylaşıp şunları yazdı:

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"Bu kadar kısa, çılgın bir zaman diliminde birlikte yaşayacağımız acılardan habersizdik.

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İlişkinin bizden isteyeceği işlerden ve fedakarlıklardan habersiz ama aşk sarhoşu. Her nasılsa bir buçuk yıl sonra, cehennemde birlikte yürüdükten sonra onunla evlenmemi istedi. Ve bundan önceki her yaşamda olduğu gibi ve onu takip edecek her yaşamda olduğu gibi, evet dedim. ve sonra birbirimizin kanını içtik."

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Birbirlerinin kanını içerek nişanlandıklarını ilan eden çift daha önce de birbirlerinin kanını kolye olarak taşıdıklarını sosyal medyadan ilan etmişti.
tkkt

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Anahtar Kelimeler:
Megan Fox
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