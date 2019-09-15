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Eşini vahşice öldürdü, sözleri çileden çıkardı

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YAŞAM  | 15.09.2019 18:16 | Son Güncelleme

Samsun'da kendisine boşanma davası açan eşi Merve Şahin'i (25), konuşmak için otomobille götürdüğü hastane otoparkında 25 yerinden bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan Enis Adem Şahin'in (31), ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle yargılanmasına devam edildi. Şahin, mahkemedeki savunmasında, "Dünya başıma yıkıldı. Üzgünüm" dedi.

Olay, geçen yıl 2 Aralık'ta, Kadıköy Mahallesi'ndeki Samsun Eğitim Araştırma Hastanesi'nin otoparkında meydana geldi. Tekirdağ'da oturan Enis Adem Şahin ile boşanma aşamasında olduğu için Samsun'a yerleştiği belirtilen eşi Merve Şahin arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma, kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Enis Adem Şahin, yanındaki bıçağı çekip, eşini 25 yerinden bıçakladı. Bir çocuk annesi Merve Şahin, sağlık görevlilerince otoparktan acil servise götürürken yaşamını yitirdi.

Olayın ardından sırt çantasıyla kaçan Enis Adem Şahin, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı Enis Adem Şahin, emniyete götürülürken, kendisini görüntüleyen basın mensuplarına, eşini kendisini aldattığı için öldürdüğünü öne sürerek, "Pişmanım" dedi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Şahin, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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'PİŞMANIM, DÜNYA BAŞIMA YIKILDI'

Enis Adem Şahin hakkında 'canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme', 'kasten ve tasarlayarak öldürme' suçlarından ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle Samsun 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Üçüncü duruşmada mahkemede hazır bulunan Şahin, savunmasında önceki ifadelerini tekrarladı. Enis Adem Şahin, "Bir diyeceğim yoktur. Dünya başıma yıkıldı. Üzgünüm" dedi.

Tutuklu sanık önceki duruşmada olay günü yaşananları anlatarak, "Başka biriyle görüştüğünü ve beni aldattığını söyledi. Bana, 'sen erkek misin', 'adam mısın' gibi sözler söyledi. Hatta bu sırada elindeki telefonda WhatsApp'tan konuştuğu erkekler görünüyordu. Gözüm döndü ve böyle oldu" diye konuştu.

Mahkeme heyeti, Enis Adem Şahin'in tutukluluk halinin devamına karar verip duruşmayı erteledi.

'DAVANIN TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ'

Bu arada, bahse konu duruşmaya katılma talepleri reddedilen Ayrımcılık ve Şiddetle Mücadele Derneği (AŞİMDER) Başkanı Avukat Serpil Dönmez, davanın takipçisi olacaklarını belirtti. Dönmez, "Her ne kadar suçtan zarar görmediğimizden bahisle katılma talebimizin reddine kadar verilmişse de kadın cinayetlerinin kamusal bir sorun olduğunu, üstün kamu yararı ve menfaati de suçla birlikte zedelenmektedir. Katılma talebinin reddine ilişkin karara itiraz edeceğiz" diye konuştu. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Samsun cinayet kadın cinayeti Enis Adem Şahin

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