Eşinin ölümüyle yıkılmıştı! İstanbul'a dönen Özgü Namal ilk kez görüntülendi

Eşi Ahmet Serdar Oral’ı kaybeden Özgü Namal, yaşamına çocuklarıyla birlikte İstanbul’da devam ediyor.

Eşi hayattayken Köyceğiz’de yaşayan Namal’ın, Oral vefat ettikten sonra o eve bir daha hiç gitmediği ortaya çıkmıştı.

İstanbul’a yerleşen Özgü Namal, uzun bir aradan sonra ilk kez oğlu Nefes ile Ümraniye’de görüntülendi. Magazin Kuryesi'nin haberine göre oğluyla birlikte alışverişe çıkan başarılı oyuncu, daha sonra yemek yiyerek keyifli bir gün geçirdi.

İşte Namal ve oğlunun son görüntüsü:



