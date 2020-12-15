Eşiyle tartışan adam tam 450 kilometre yürüdü!

İtalya’da yaşayan 48 yaşındaki adam karısıyla kavga ettikten sonra adete kendisini yollara vurdu. Eşiyle beraber İtalya’nın en kuzeyinde, İsviçre sınırındaki evleri Como’dan yola çıkan adamın öfkesi bir türlü dinmek bilmedi. Öfkeli eş Adriyatik kıyısındaki 450 kilometre uzaklıktaki Fano kasabasına kadar gitti.

İtalya’da ikinci koronavirüs dalgasının etkisiyle kısıtlama karar getirilmişti. Akşam 22.00’den sabah 05.00’e kadar sokağa çıkma yasağının uygulandığı ülkede eşiyle kavga eden bir adam kısıtlama kararlarını ihlal ederek yürüyüşe başladı. Evinden bir hışımla çıkan adam sabah 2’de polis memurları tarafından yapılan kontrole takıldı. Como’daki evinden yola çıktığını söylemesi üzerine polislerde küçük bir şaşkınlık yaratan adamın adına yapılan kontrollerde eşinin 1 hafta önce kayıp bildiriminde bulunduğu ortaya çıktı. Polislere verdiği ifadesinde maceraperest adam, “Buraya yürüyerek geldim, hiçbir toplu taşımaya binmedim” dedi. Kendisine yabancıların yardımcı olduğunu ve yemek verdiklerini söyleyen adam karantina kurallarını ihlal etmesi nedeniyle 400 avro (3.809 TL) para cezasına çarptırıldı.

