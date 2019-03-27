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Eski alimlerin vazgeçilmez ilacıydı! 7 tanesini kaynar suyun içine koyduğunuzda...

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 27.03.2019 10:15 | Son Güncelleme

Bitkisinden yağına kadar şifalı olan karabaş otu, lavanta ile aynı aileye mensuptur. öyle ki kokusunu lavantadan ayırt etmek zordur. Osmanlı döneminde koleraya karşı kullanılan karabaş otu, Birinci Dünya Savaşı'nda da askerlerin imdadına koşmuştur. Birçok sağlık problemine şifa olan karabaş otu gelin hep birlikte yakından tanıyalım.

Eski alimlerin vazgeçilmez ilacıydı! 7 tanesini kaynar suyun içine koyduğunuzda...

Yüzyıllar boyunca şifalarından faydalanılan karabaş otu, haziran ve temmuz ayında çiçeklerini verir. Bu dönemden sonra kuru ya da taze olarak tüketilebilir. Bitkisinin yanı sıra ottan elde edilen uçucu yağ da kozmetik sektöründe yerini alır.

1

Karabaş otu sigarayı bırakma konusunda oldukça etkilidir. Bunun için karabaş otu çayını demleyerek gün içinde tüketilmesi gerekmektedir.

Bağışıklık sistemini güçlendirerek vücut direncini artırır.

Balgam sökücü etkisi vardır.

2

Sigaradan kaynaklı öksürük ve boğaz ağrısını tedavi eder.

Mide ve bağırsaklarda oluşan gazı azaltır ve sindirime yardımcı olur.

3

Kan dolaşımını düzene sokar ve kanı sulandırır.

İçindeki peri alkol ile kansere karşı koruyucudur. Tümörlerin büyümesine engel olabilir.

4

Egzama yaralarına karşı etkilidir.

Böcek ısırıkları tedavisinde kullanılır.

Karabaş otu nasıl kullanılır?

5

Karabaş otu genelde çay olarak tüketilir. Sıcak suyun içine 7 adet karabaş otu koyun ve 5 dakika demlendirin. Ardından süzüp içebilirsiniz.

Karabaş otu yağını da ağrı ve yara tedavisinde kullanabilirsiniz. Cilt üzerine topikal olarak karabaş otu yağını uygulayabilir, ağrı ve acı hissinden kurtulabilirsiniz.

Karabaş otu sıcak suya girdiğinde mavi tonlarında enfes bir renk bırakır. Eğer siz de pilavlarınızı renklendirmek istiyorsanız karabaş otundan faydalanabilirsiniz. Bunun için pilav suyuna bir miktar ottan koyabilirsiniz.


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