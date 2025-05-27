Mynet Trend

BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber

Eski bakandan olay iddia! Kıyamete hazırlık mı yapıyorlar? "Zenginlerin hayatını kurtarmak için inşa edildi"

ABD'li eski Bakan Yardımcısı Catherine Austin Fitts, ABD'nin 21 trilyon dolar harcayarak 17 yıl boyunca yerin altına 170'den fazla sığınak, askeri üs ve yerleşke kurduğunu iddia etti. Bilim kurgu filmlerini aratmayan bu iddia, "kıyamete hazırlık mı yapıyorlar?" dedirtti.

Eski bakandan olay iddia! Kıyamete hazırlık mı yapıyorlar? "Zenginlerin hayatını kurtarmak için inşa edildi"

ABD Başkanı George HW Bush döneminde Konut ve Şehircilik Bakanlığı yardımcılığı görevini yürüten Catherine Austin Fitts, eski Fox News sunucusu Tucker Carlson'ın podcast programında çarpıcı bir iddiada bulundu. İddiaya göre ABD 21 trilyon dolar harcayarak 17 yıl boyunca yerin altına 170'den fazla sığınak, askeri üs ve yerleşke kurdu.

catherine-austin-fitts-064218389

"ELİTLERİN HAYATINI KURTARMAK İÇİN..."

Fitts’e göre, yeraltı üslerinin inşası 1998’de başladı ve 17 yıl boyunca sürdü. Colorado’daki Kuzey Amerika Havacılık Savunma Komutanlığı (NORAD) gibi bilinen tesislerin ötesinde, okyanusun altına bile üs inşa edildiği iddia ediliyor. Bu üslerin "Elitlerin hayatını kurtarmak için" inşaa edildiği söyleniyor.

thumbs_b_c_19cbb92d5e2f0659200e4

GÖRÜNMEYEN AMERİKA İNŞA EDİLDİ

Bu üslerin “ülkenin bilim insanları, kültür insanları, siyasetçileri ve zenginleri” için hazırlandığı, halkın ise tamamen dışarıda bırakıldığı konuşuluyor. ABD’nin yalnızca yeraltında kalmadığını, “gizli uzay programı” yürüttüğünü de ileri sürüyor. "Yaklaşan yok oluş senaryosu için yer altında görünmeyen bir Amerika inşa edildi." sözleriyle tartışmalar devam ediyor.

abd-gizli-yeralti-sehirleri-mi-k

Kanıt sunmadı ancak Michigan Eyalet Üniversitesi ekonomisti Mark Skidmore'un 1998'den 2015'e kadar Savunma ve İskan ve Kentsel Kalkınma Bakanlıklarında büyük "yetkisiz harcamalar" yapıldığını ortaya koyan 2017 tarihli çalışmasına atıfta bulundu. (indiatoday)

Mynet'in Sesi
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
O ülke 18 yaş altına sosyal medya yasağına hazırlanıyorO ülke 18 yaş altına sosyal medya yasağına hazırlanıyor
Tuhaf isimler koymak artık yasaklanıyorTuhaf isimler koymak artık yasaklanıyor

Anahtar Kelimeler:
abd kıyamet
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
Osimhen transferini bitirdiler: Al-Hilal'e 3 yıllık imza

Osimhen transferini bitirdiler: Al-Hilal'e 3 yıllık imza

Sigaraya yeni zam! Fiyatlar bugün değişti

Sigaraya yeni zam! Fiyatlar bugün değişti

Önce ampul sonra priz! Şampuan şişesine bile yerleştirmişler! Korkunç detay...

Önce ampul sonra priz! Şampuan şişesine bile yerleştirmişler! Korkunç detay...

Bir yaşındaki kızını ısırarak öldürdü! Nedeni kan dondurdu...

Bir yaşındaki kızını ısırarak öldürdü! Nedeni kan dondurdu...

Tuhaf isimler koymak artık yasaklanıyor

Tuhaf isimler koymak artık yasaklanıyor

Fenomen kadın canlı yayında defalarca bıçaklandı! Herkes o anları izledi

Fenomen kadın canlı yayında defalarca bıçaklandı! Herkes o anları izledi

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.