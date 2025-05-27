Eski bakandan olay iddia! Kıyamete hazırlık mı yapıyorlar? "Zenginlerin hayatını kurtarmak için inşa edildi"

ABD Başkanı George HW Bush döneminde Konut ve Şehircilik Bakanlığı yardımcılığı görevini yürüten Catherine Austin Fitts, eski Fox News sunucusu Tucker Carlson'ın podcast programında çarpıcı bir iddiada bulundu. İddiaya göre ABD 21 trilyon dolar harcayarak 17 yıl boyunca yerin altına 170'den fazla sığınak, askeri üs ve yerleşke kurdu.

"ELİTLERİN HAYATINI KURTARMAK İÇİN..."

Fitts’e göre, yeraltı üslerinin inşası 1998’de başladı ve 17 yıl boyunca sürdü. Colorado’daki Kuzey Amerika Havacılık Savunma Komutanlığı (NORAD) gibi bilinen tesislerin ötesinde, okyanusun altına bile üs inşa edildiği iddia ediliyor. Bu üslerin "Elitlerin hayatını kurtarmak için" inşaa edildiği söyleniyor.

GÖRÜNMEYEN AMERİKA İNŞA EDİLDİ

Bu üslerin “ülkenin bilim insanları, kültür insanları, siyasetçileri ve zenginleri” için hazırlandığı, halkın ise tamamen dışarıda bırakıldığı konuşuluyor. ABD’nin yalnızca yeraltında kalmadığını, “gizli uzay programı” yürüttüğünü de ileri sürüyor. "Yaklaşan yok oluş senaryosu için yer altında görünmeyen bir Amerika inşa edildi." sözleriyle tartışmalar devam ediyor.

Kanıt sunmadı ancak Michigan Eyalet Üniversitesi ekonomisti Mark Skidmore'un 1998'den 2015'e kadar Savunma ve İskan ve Kentsel Kalkınma Bakanlıklarında büyük "yetkisiz harcamalar" yapıldığını ortaya koyan 2017 tarihli çalışmasına atıfta bulundu. (indiatoday)