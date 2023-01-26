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Eski basketbolcu oyundan alındı, fenalaşarak öldü! O anlar kameraya böyle yansıdı

26.01.2023 17:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da eski basketbolcuların arasında düzenlenen turnuvada oldukça üzücü bir olay yaşandı. Eski basketbolcu Mehmet Bülent Dilek, oyundan çıktıktan sonra saha kenarındaki sandalye üzerinde fenalaşarak öldü. O anlar kameralarca an be an kaydedildi...

Bursa'da basketbol camiasını oldukça üzen bir olay yaşandı. Eski basketbolcular arasında düzenlenen turnuvada Dilex Spor adına mücadelede eden 58 yaşındaki Mehmet Bülent Dilek, oyundan çıktıktan sonra saha kenarında dinlenmek üzere tabureye oturdu.

BAŞINI DEMİRE VURDU

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Tam da bu sırada bir anda fenalaşan Mehmet Bülent Dilek, yere düşerken başını sandalyenin demirine vurarak yaralandı.

HAYATINI KAYBETTİ

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Dilek'e ilk müdahaleyi orada bulunan sağlık görevlileri yaparken ardından ambulans ile Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan Mehmet Bülent Dilek hastanede doktorların yapılan tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

58 yaşındaki eski basketbolcunun ölüm sebebi araştırılıyor.


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