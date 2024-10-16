Eski Çağ nasıl yazılır? Eski Çağ ayrı mı yazılır bitişik mi yazılır, TDK’ye göre doğru yazılışı nedir?

Eski Çağ kelimesi, adından da belli olduğu üzere geçmiş dönemlere ait olan bir zamanı belirtmek için kullanılmaktadır. Yaygın olarak tarih alanında karşımıza çıkan bu sözcüğün yazımında genellikle imla yanlışı yapılmaktadır. Kelimelerin yazımında ikileme düşüldüğünde sözlük sitelerini ziyaret etmek ve araştırma yapmak son derece önemlidir. Bu konuda en sık yardım alınan web sitelerinin başında TDK sözlükleri gelmektedir.

Eski Çağ nasıl yazılır?

Eski Çağ kelimesi, Eski ve Çağ olmak üzere toplamda 2 sözcükten meydana gelmektedir. Bu sözcüğün yazımında birçok kişi yaygın olarak hata yapmaktadır. Bu yüzden Eski Çağ yazımı hususunda en güncel verilere ulaşım sağlamak ve kelimenin doğru yazımını öğrenmek önemlidir. Kelimelerin hem yazım şekli hem de okunuşları ile ilgili en doğru bilgileri sunan kaynakların başında Türk Dil Kurumunun resmî Türkçe sözlük sitesi gelir. Bu site internet ortamında online olarak kullanıcılara sözcük sorgulatma şansı vermektedir. Ayrıca bu site bünyesinde kelimelerin ne anlama geldiğini de öğrenmek mümkün olmaktadır.

Bu bağlamda Eski Çağ TDK’ye göre manası şöyle olan bir kelimedir:

(Özel İsim/Tarih) Eski dönemlerde başlayıp yazının keşfedilmesine dek geçen süre.

Eski Çağ ayrı mı yazılır bitişik mi yazılır?

Eski Çağ kelimesi, bir özel isim olarak karşımıza çıkmaktadır. Tarih alanında çok sık kullanılan bu sözcük, günümüzde pek çok kişi tarafından “Eskiçağ” şeklinde bitişik yazılmaktadır. Ancak Türk Dil Kurumu bünyesinde yer alan yazım kuralları başlığı incelendiğinde, herhangi bir tarihi olayı vurgulayan, dönem ya da çağ gibi isimlerin her zaman ilk harflerinin büyük harfle başlaması gerektiği bilgisine ulaşmaktayız. Bu kelime ayrıca bitişik değil, her daim “Eski Çağ” şeklinde baş harfleri büyük ve ayrı olarak kullanılmalıdır. Bitişik ya da baş harfleri küçük olarak yazılıp kullanılması, TDK açısından imla hatası yapılmış olarak kabul edilmektedir.

Tüm bu bilgilerden yola çıktığımızda Eski Çağ doğru yazılışı şu şekildedir: