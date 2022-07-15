MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Eski dansöz Asena Dere mini şortlu pozunu paylaştı!

Eski dansöz Asena Dere mini şortlu pozunu paylaştı!

15.07.2022 16:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dansçı kariyeriyle akıllara kazınan Asena Dere son zamanlarda Instagram hesabını aktif olarak kullanmaya başladı. Paylaşımlarıyla ön plana çıkan isimden mini şortlu poz geldi.

Eski dansöz Asena Dere mini şortlu pozunu paylaştı!

Dançılık performansıyla tanınan Asena Survivor Ünlüler-Gönüllüler, Buzda Dans, Benzemez Kimse Sana gibi programlarda da boy göstermişti. Ekranların tanınan simalarından biri olan Asena, sosyal medya pozuyla adından söz ettirdi.

ASENA'DAN MİNİ ŞORTLU POZ

45 yaşındaki Asena mini şortlu pozunu paylaştı.

Eski dansöz Asena Dere mini şortlu pozunu paylaştı

Ünlü isim düzgün fiziğiyle genç kızlara taş çıkartıyor.

Eski dansöz Asena Dere mini şortlu pozunu paylaştı

Eğitimini Marmara Üniversitesi ve Bilgi Üniversitesinde alan Asena dansçılık alanında profesyonelliğini 1998'de elde etti.

Eski dansöz Asena Dere mini şortlu pozunu paylaştı

Asena ilk defa 1995'de Mustafa Topaloğlu aracılığıyla sahneye çıktı.

Eski dansöz Asena Dere mini şortlu pozunu paylaştı

İlerleyen yıllarda birçok proje ile ekran önüne gelmeye devam etti.

Eski dansöz Asena Dere mini şortlu pozunu paylaştı

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Canlı yayında kumar oynayan ünlü rapçi 27 milyon dolar kaybetti Canlı yayında kumar oynayan ünlü rapçi 27 milyon dolar kaybetti
Oğluyla pozunu paylaştı! "Kardeşi gibi duruyor"Oğluyla pozunu paylaştı! "Kardeşi gibi duruyor"
Survivor Evrim Keklik göğüs dekolteli poz verdi! "Güzelliğin halis mi?"Survivor Evrim Keklik göğüs dekolteli poz verdi! "Güzelliğin halis mi?"
Anahtar Kelimeler:
asena
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Melis Sezen'in ayakları dalga konusu oldu! 'Maşallah lahmacun küreği gibi'

Melis Sezen'in ayakları dalga konusu oldu! 'Maşallah lahmacun küreği gibi'

Benzin ve motorin için ‘sonbahar’ı işaret ettiler

Benzin ve motorin için ‘sonbahar’ı işaret ettiler

Pjanic, Türkiye'de kaldı! Süper Lig deviyle anlaştı

Pjanic, Türkiye'de kaldı! Süper Lig deviyle anlaştı

İmamoğlu'ndan dikkat çeken sözler: Ne yazık ki bu tehdit henüz kalkmamıştır

İmamoğlu'ndan dikkat çeken sözler: Ne yazık ki bu tehdit henüz kalkmamıştır

İkinci el araba fiyatları için TOBB'dan flaş açıklama

İkinci el araba fiyatları için TOBB'dan flaş açıklama

Tarihi çöküş geliyor, altın ve bunlardan alın

Tarihi çöküş geliyor, altın ve bunlardan alın

İlginizi Çekebilir

Bu görüntüden kurtulmanın kolay bir yolu var

Bu görüntüden kurtulmanın kolay bir yolu var

Göğüslerini elleriyle kapattı! Küvetin yanından paylaştı

Göğüslerini elleriyle kapattı! Küvetin yanından paylaştı

Yağ derdine son! Mutfaktaki kurtarıcınız olacak!

Yağ derdine son! Mutfaktaki kurtarıcınız olacak!

Böyle eğlence görülmedi! Kızgın boğa insanlarla top gibi oynadı

Böyle eğlence görülmedi! Kızgın boğa insanlarla top gibi oynadı

Seks işçisinin öfkesi bir aileyi diri diri yaktı!

Seks işçisinin öfkesi bir aileyi diri diri yaktı!

"Hem bütçeme uysun hem kullanışlı olsun" diyenlere uygun vantilatör önerileri

"Hem bütçeme uysun hem kullanışlı olsun" diyenlere uygun vantilatör önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.