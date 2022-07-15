Eski dansöz Asena Dere mini şortlu pozunu paylaştı!

Dançılık performansıyla tanınan Asena Survivor Ünlüler-Gönüllüler, Buzda Dans, Benzemez Kimse Sana gibi programlarda da boy göstermişti. Ekranların tanınan simalarından biri olan Asena, sosyal medya pozuyla adından söz ettirdi.

ASENA'DAN MİNİ ŞORTLU POZ

45 yaşındaki Asena mini şortlu pozunu paylaştı.

Ünlü isim düzgün fiziğiyle genç kızlara taş çıkartıyor.

Eğitimini Marmara Üniversitesi ve Bilgi Üniversitesinde alan Asena dansçılık alanında profesyonelliğini 1998'de elde etti.

Asena ilk defa 1995'de Mustafa Topaloğlu aracılığıyla sahneye çıktı.

İlerleyen yıllarda birçok proje ile ekran önüne gelmeye devam etti.





