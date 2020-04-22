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Eski eş Burhan Akdağ'dan şok iddia! Müge Anlı evli bir adamdan hamile mi? Açıklama geldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.04.2020 08:56 | Son Güncelleme

Müge Anlı, eski eşi Burhan Akdağ'ın "Müge, evli bir adamdan hamile" şeklindeki iddialarını kesin bir dille yalanlayarak gerekli kişiler hakkında dava açılacağını söyledi.

Eski eş Burhan Akdağ'dan şok iddia! Müge Anlı evli bir adamdan hamile mi? Açıklama geldi

Yıllardır ATV ekranlarında sunuculuk yapan Müge Anlı'nın eski eşi Burhan Akdağ, sosyal medyada yaptığı bir yorumda Anlı'nın evli birinden hamile kaldığını ileri sürdü. Anlı ise avukatı aracılığıyla yaptığı açıklamada iddiaları yalanladı.

"MÜGE HAMİLE"

Müge Anlı ile 2008 yılında çekişmeli bir boşanma süreci yaşayan Burhan Akdağ, Instagram hesabından kendisine yapılan "Benden duymuş olmada senin Müge evleniyormuş. Pek inanamadım ama haberler o yönde" yorumuna "Sen çok geriden geliyorsun. Hamile olduğunu söylesem, evleneceği kişinin boşanmasını beklediğini söylesem sanırım şaşırmazsın. Program neden bitti?" şeklinde cevap verdi.

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"ÇİRKİN İDDİALAR GERÇEK DIŞIDIR"

Kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturan konuya avukatı aracılığı cevap verdi. Müge Anlı'nın avukatı Eylem Kahraman, açıklamasında şunları söyledi: "Müge Anlı, Koronavirüs sebebiyle programına bir süreliğine ara vermiştir. Müvekkilim aleyhinde ortaya atılan maksatlı ve çirkin iddia kesinlikle gerçek dışı olup, müvekkilimin kamuoyundaki saygınlığına zarar vermeye yöneliktir. Müvekkilimin kişilik haklarını ağır bir şekilde ihlal eden asılsız iddianın sahibi ve bu iddiayı yazılı ve görsel basında yayınlayanlar hakkında gerekli hukuki süreç başlatılacaktır."

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müge anlı, hamile, Burhan Akdağ, eski eşi,

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