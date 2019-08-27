Mynet Trend

Eski eş dehşeti! Sokak ortasında silahla vuruldu

ege.yildirim ege.yildirim
GÜNDEM  | 27.08.2019 17:44 | Son Güncelleme

Esenyurt’ta bir kadın uzaklaştırma kararı olan eski eşi tarafından cadde üzerinde kurşun yağmuruna tutuldu. Ağır yaralanan kadın hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri dehşet saçan şahsı yakalamak için çalışma başlattı.

Eski eş dehşeti! Sokak ortasında silahla vuruldu
  • Olay, saat 17.00 sıralarında Esenyurt’ta Doğan Araslı Bulvarı üzerinde yaşandı. İddiaya göre, uzaklaştırma kararı olduğu öğrenilen ismi öğrenilemeyen bir kişi, eski eşi Mukaddes D’yi takip ederek Doğan Araslı Bulvarı üzerinde karşısına çıkarak konuşmak istedi. Eski çift arasında yaşanan tartışma sonrasında sinirlerine hakim olamayan şahıs, eski eşini yanında getirdiği silahla kurşun yağmuruna tuttu. Silahtan çıkan kurşunlardan yaralanan kadın yere yığılırken, ismi öğrenilemeyen eski koca ise kaçarak olay yerinden kaçtı.

Çevrede bulunan vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri ise yaralı kadın Mukaddes D’ye ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye kaldırdı. Hastaneye kaldırılan kadının tedavisi sürerken, polis ekipleri ise olay yerinde güvenlik kameralarını inceleyerek kaçan eski kocayı yakalamak için çalışma başlattı. (İHA/DHA)


Tatil cennetinde korkutan anlar! Kameraya böyle yakalandı Tatil cennetinde korkutan anlar! Kameraya böyle yakalandı
İğrenç olay! Takip ettiği kadın ile asansöre bindi ve...İğrenç olay! Takip ettiği kadın ile asansöre bindi ve...
Boşanmak isteyen eşini sokak ortasında defalarca bıçakladıBoşanmak isteyen eşini sokak ortasında defalarca bıçakladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
istanbul eski eş silahla vuruldu

En Çok Okunan Trend Haberler

Bilim insanları, seksten daha fazla zevk veren şeyi açıkladı!

Bilim insanları, seksten daha fazla zevk veren şeyi açıkladı!

Ezel dizisinin Ömer'i son haliyle sosyal medyayı salladı!

Ezel dizisinin Ömer'i son haliyle sosyal medyayı salladı!

Sıfır araç aldı! Hayatının şokunu yaşadı

Sıfır araç aldı! Hayatının şokunu yaşadı

Kokular artınca ortaya çıktı! Yüzlerce fareyle yaşıyor

Kokular artınca ortaya çıktı! Yüzlerce fareyle yaşıyor

İlginizi Çekebilir

Modanisa'da Tüm İndirimlere Ek Sepette %30 İndirim

Modanisa'da Tüm İndirimlere Ek Sepette %30 İndirim

Mahalleli şaşkın! İsimsiz hayırsever borçlarını ödedi!

Mahalleli şaşkın! İsimsiz hayırsever borçlarını ödedi!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Herkes gitti, plajlar onlara kaldı!

Herkes gitti, plajlar onlara kaldı!

Kurban pazarında ilginç olay! Pazarlık ettiği adamın parmaklarını kırdı

Kurban pazarında ilginç olay! Pazarlık ettiği adamın parmaklarını kırdı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Şehrin göbeğinde kanlı infaz! Ardından dram çıktı, Uzman onbaşı yürekleri burktu

Şehrin göbeğinde kanlı infaz! Ardından dram çıktı, Uzman Onbaşı yürekleri burktu

Hayvanların üreme alanını yakan yabancı uyruklu kişi gözaltına alındı

Ateşe verdi! Suçüstü yakalandı

İğrenç olay! Takip ettiği kadın ile asansöre bindi ve...

İğrenç olay! Takip ettiği kadın ile asansöre bindi ve...

Kan donduran olay! Eşini sokak ortasında defalarca bıçakladı

Boşanmak isteyen eşini sokak ortasında defalarca bıçakladı

Mahkeme kararını verdi! Johnson & Johnson 572 milyon dolar tazminat ödeyecek

Mahkeme kararını verdi! Tam 572 milyon dolar tazminat ödeyecek!

Havada büyük panik! Uçağı yolcu indirmek zorunda kaldı!

Havada büyük panik! Uçağı yolcu indirmek zorunda kaldı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.