Eski eşi kardeşiyle evlenmiş, çocuklarını görebilmek için Müge Anlı'ya koşmuştu! Ayhan Sarıkaya evinin bahçesinde ölü bulundu

Geçtiğimiz yıl Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katılan Ayhan Sarıkaya eski eşinin kardeşi ile evlendiğini söylemiş ve çocuklarını göremediği için ünlü sunucudan yardım istemişti.

Sarıkaya'nın kardeşiyle evlenen eski eş ise canlı yayına bağlanarak, Ayhan Sarıkaya ile görücü usulü evlendiğini sürekli şiddet gördüğünü sonrasında hapse girip çıktığını çocuklarıyla ilgilenmediğini iddia etmişti.

Ayhan Sarıkaya, Erzincan merkeze 15 kilometre uzaklıktaki Soğukoluk köyündeki evinin bahçesinde ölü bulundu. Sarıkaya'nın bahçede hareketsiz şekilde yattığını gören komşuları durumu jandarmaya bildirdi. Köye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Sağlık ekipleri Ayhan Sarıkaya’nın bıçaklanarak öldürüldüğünü belirledi. Cumhuriyet savcısının yaptığı incelemenin ardından Sarıkaya’nın cenazesi otopsi için Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı.

(DHA)Bu içerik Öznur Yaslı İkier tarafından yayına alınmıştır