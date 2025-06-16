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Eski Fenerbahçeli Bonucci'den yardım maçında kadın futbolcuya çok konuşulan hareket! Maçın önüne geçti...

Aktif futbolculuk kariyerini Fenerbahçe'de noktalayan Bonucci, Old Trafford’da düzenlenen Soccer Aid yardım maçında İngiltere kaptanı kadın futbolcu Steph Houghton’a müdahale ile gündem oldu. İşte detaylar...

Eski Fenerbahçeli Bonucci'den yardım maçında kadın futbolcuya çok konuşulan hareket! Maçın önüne geçti...
Berker İşleyen

Manchester United’ın efsanevi stadyumu Old Trafford’da düzenlenen Soccer Aid yardım maçında, İngiltere ve Dünya Karması’ndan oluşan kadın ve erkek futbolcular karşı karşıya geldi. Maça, İtalyan futbol efsanesi Leonardo Bonucci damga vurdu.

ÖYLE BİR MÜDAHALE YAPTI Kİ...

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Dünya Karması’nın 5-4 önde olduğu maçta, İngiltere’nin sağ kanattan geliştirdiği atağı durdurmak isteyen Bonucci, İngiltere kaptanı kadın futbolcu Steph Houghton’a yerden kayarak sert bir müdahalede bulundu. Bu faul sonrası yere düşen Houghton, birkaç dakikalık tedavinin ardından maça devam edebildi.

SOSYAL MEDYA OLAY OLDU

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Bonucci’nin rekabetçi ruhu sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Kullanıcılar, İtalyan efsaneyi “tavizsiz” ve “fantastik” olarak nitelendirerek övgüyle bahsetti. Bir sosyal medya kullanıcısı Bonucci’yi “efsane” olarak tanımlarken, bir diğeri müdahalesini “mükemmel” buldu.
Geçen sezon Fenerbahçe’de futbolu bırakan Bonucci, İtalyan futbolunun en büyük savunma oyuncularından biri olarak tarihe geçti.

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transfer son dakika bonucci fenerbahçe kadın futbol
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