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Eski Fenerbahçeli futbolcu Alex de Souza'nın babası vefat etti

11.06.2022 10:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe'nin Brezilyalı eski futbolcusu Alex de Souza'nın babası, yaşamını yitirdi.

Eski Fenerbahçeli futbolcu Alex de Souza'nın babası vefat etti

Alex, pankreas kanseri tedavisi gören ve 67 yaşında hayatını kaybeden babası Adenir Rodrigues de Souza'nın vefatını, Instagram'dan paylaştığı mesajla duyurdu.

Fenerbahçe Kulübü, vefat dolayısıyla taziye mesajı yayımladı. Mesajda, "Efsane oyuncularımızdan Alex de Souza'nın babası Adenir Rodrigues de Souza'nın vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Alex ve tüm Souza ailesinin acısını en derin ve içten duygularımızla paylaşıyor, Adenir Rodrigues de Souza'ya Allah'tan rahmet diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Brezilya'nın Coritiba, Cruzeiro, Palmeiras ve Sao Paulo kulüpleri de başsağlığı mesajı paylaştı.

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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Futbol Kulübü Alex de Souza
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