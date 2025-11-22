SPOR

Eski Fenerbahçeli futbolcudan itiraf: 'Maske takıp Trabzonspor maçlarına gidiyordum'

Fenerbahçe altyapısından yetişen Hakan Çinemre, TRT Spor’a yaptığı açıklamalarla gündem oldu. Genç oyuncu, Trabzonlu olduğunu gizlemediğini ve altyapı döneminde kar maskesi takarak Trabzonspor maçlarına gittiğini söyleyerek dikkat çekti. Buna rağmen formaya her zaman sadık kaldığını vurgulayan Çinemre, “Hiçbir zaman ihanet etmedim” diyerek profesyonelliğinin altını çizdi.

Berker İşleyen

Fenerbahçe altyapısında yetişen ve A Takım formasıyla sadece bir resmi maça çıkan Hakan Çinemre, geçmişte yaşadıklarını TRT Spor’a anlatarak önemli itiraflarda bulundu. Genç yaşta sarı-lacivertli takımda yetişen oyuncu, hem aidiyet duygusunu hem de çocukluk yıllarının takımını nasıl takip ettiğini paylaştı.

“KAR MASKESİ TAKARAK TRABZONSPOR MAÇINA GİDİYORDUM”

Çinemre, Trabzonlu olduğunu hiçbir zaman saklamadığını belirterek, yıllar öncesine dair çarpıcı bir anısını paylaştı:
"Ben Trabzonluyum, bunu Aziz Yıldırım da biliyordu. Fenerbahçe altyapısında oynarken kar maskesi giyip Trabzonspor maçına gidiyordum. Ben, Aziz Yıldırım'dan bunu saklamadım. Bunu herkes bilir."

“FORMA İÇİN HER ZAMAN MÜCADELE ETTİM”

Genç oyuncu, Trabzonlu olmasının sahadaki performansına hiçbir zaman gölge düşürmediğini vurguladı:
"Hiçbir zaman formaya hiçbir yerde ihanet etmedim. İnsanlar benim forma için nasıl mücadele ettiğimi de bilir. O formanın hakkını her zaman veririm. Ama bunu saklamıyorum ben, Trabzonluyum."

Hakan Çinemre’nin samimi sözleri, altyapı döneminde yaşadığı duygu ikilemini ve profesyonel yaklaşımını yeniden gündeme taşıdı.

