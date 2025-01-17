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Eski Fenerbahçeli Islam Slimani 36 yaşındaki imzayı attı! İşte yeni takımı...

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
17.01.2025 15:35
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Daha önce Süper Lig'de Fenerbahçe forması giyen Islam Slimani, Belçika ekiplerinden Westerlo'ya kiralandı. İşte detaylar...

Eski Fenerbahçeli Islam Slimani 36 yaşındaki imzayı attı! İşte yeni takımı...

Belçika Pro Lig ekiplerinden KVC Westerlo, Islam Slimani'yi kadrosuna kattığını açıkladı. Slimani sezon sonuna kadar kiralandı.

Slimani kiralık sözleşmesi sona erdiğinde tekrar Cezayir'deki kulübü Belouizdad'a dönecek.

36 yaşındaki Cezayirli forvet, 2018-19 sezonunda Fenerbahçe forması giymişti.

PERFORMANSI BÜYÜK ELEŞTİRİ ALMIŞTI

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2018-2019 sezonunda Leicester City'den kiralık olarak geldiği Fenerbahçe'de bir türlü istenilen performansı gösteremeyen Islam Slimani, sarı-lacivertli kulüp 25 resmi maça çıkmıştı. Tecrübeli futbolcu söz konusu müsabakalarda sadece 5 kez rakip fileleri sarsmayı başarabilmişti. Öte yandan Cezayirli futbolcunun kaçırdığı gol pozisyonları taraftarları çileden çıkarmıştı.

Anahtar Kelimeler:
fenerbahçe
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