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Eski Fenerbahçeli Max Kruse'nin son hali görenleri hayrete düşürüyor! "Vücudumun %33'ü yağ"

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
18.09.2024 13:36
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Daha önce Süper Lig'de Fenerbahçe forması da giyen Alman oyuncu Max Kruse'nin son hali görenleri şaşkına çevirdi. 36 yaşındaki Kruse yaptığı açıklamada "Vücudumun üçte biri yağdan oluşuyor" dedi.

Eski Fenerbahçeli Max Kruse'nin son hali görenleri hayrete düşürüyor! "Vücudumun %33'ü yağ"

2019/2020 sezonunda Fenerbahçe'de de forma giyen Max Kruse son hali ile gündemde.

Son bir buçuk yıldır aktif profesyonel futbol hayatını noktalayan 36 yaşındaki Kruse, yine de tartıdaki rakamlarla mücadele etmeye devam ediyor.

"VÜCUDUMUN YÜZDE 33'Ü YAĞ"

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Vücut yağ oranını ölçtürdüğünü belirten Kruse, "Doktorum vücudumun yüzde 33'ünün yağ olduğunu söyledi" diyerek şok edici teşhisini dile getirdi. Kruse, bu durum karşısında kendiyle alay ederek, "Vücudumun üçte biri yağdan oluşuyor" dedi.

Bu sonucu öğrendiğinde kısa bir an için utandığını da itiraf eden Kruse, "Yüzde otuz üç oldukça dikkat çekici bir oran. Doktorumla birlikte yağ giderici enjeksiyon kullanmayı planlıyoruz" dedi.

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Max Kruse son dakika fenerbahçe kilo yağ
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