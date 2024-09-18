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Eski Fenerbahçeli Ümit Özat, Okan Buruk'a derbide olacakları açıkladı! "50 bin kişi sana bunu yapacak"

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
18.09.2024 11:55
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Fenerbahçe'nin eski kaptanlarından Ümit Özat, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un Gaziantep FK galibiyetinin ardından yaptığı açıklamalar sonrası dikkat çeken ifadeler kullandı. Özat, Okan Buruk'un şampiyonluk kutlamalarındaki görüntülerini hatırlatırken Sarı-Lacivertli taraftarları provoke ettiğini dile getirdi. İşte detaylar...

Eski Fenerbahçeli Ümit Özat, Okan Buruk'a derbide olacakları açıkladı! "50 bin kişi sana bunu yapacak"

Trendyol Süper Lig’de heyecan erteleme karşılaşmaları ile sürdü. Ligin 3. hafta erteleme maçında Galatasaray-Gaziantep FK’yı 3-1 mağlup etti. Sarı-Kırmızılılar’ın golleri, Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün ve Batshuayi atarken Gaziantep FK’nin tek golünü Furkan Soyalp'in ayağından geldi.

OKAN BURUK'TAN DERBİ SÖZLERİ

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Galibiyetin ardından açıklamalarda bulunan Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk Cumartesi günü oynanacak olan derbiye vurgu yaparak provokasyonun olmadığı bir maçı oynamak istediklerini ifade etti.

Okan Buruk’un bu sözleri üzerine açıklamalarda bulunan eski Fenerbahçe kaptanı Ümit Özat sert ifadeler kullandı.

"PROVAKASYONU SEN SEBEP OLDUN"

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Okan Buruk’un şampiyonluk kutlamalarındaki görüntülerini hatırlatan Ümit Özat "Provokasyona sen sebep oldun Okan Hoca!" ifadelerini kullandı.

"50 BİN KİŞİ SANA BUNU YAPACAKLAR"

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''Sen şinanay da yavrum dediğin bir parça vardı ya, şimdi bekliyorlar. Provokasyona sen sebep oldun Okan Hoca! Sen ailene küfür edilmesini unutur musun? Hakkaniyetli olmak lazım. Sen yaptın bunu. Ne Fatih Terim'de, ne başka hocalarda hiç kimsede görmedim biliyor musun. 2 sene üst üste şampiyon olmuşsun, Fatih Terim'in rekorunu kırmaya en büyük adaysın. Lise çocuğu gibi orada 'Şinanay da yavrum şina şinanay, ... Galatasaray' diye diye... Şimdi geleceksin orada 50 bin kişi. Sana bunu yapacaklar kusura bakma. Sen getirdin bunu buraya”

NE OLMUŞTU?

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Geçtiğimiz sezon kazanılan şampiyonluk sonrası Florya Metin Oktay Tesisleri’nde yapılan şampiyonluk kutlamalarında Okan Buruk balkona çıkarak taraftarlarla birlikte küfürlü şarkı söylemişti.

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