Eski futbolcu Erhan Önal son yolculuğuna uğurlandı

Türk Milli Takımı'nın ve Galatasaray’ın unutulmaz futbolcularından Erhan Önal, bugün İzmir’in Bornova ilçesindeki İzmir Kent Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlandı. Pandemi sebebi ile mezarlıkta yapılan cenaze töreninde, cenaze namazı kılınıp helallik alındıktan sonra Erhan Önal defnedildi.

Sevenlerinin gözyaşları arasında ebediyete uğurlanan Erhan Önal’ın cenazesine eski takım arkadaşları Arif Kocabıyık, Metin Yıldız, Hayrettin Demirbaş ve çok sayıda Galatasaray taraftarı da katıldı. Ünlü oyuncu Aras Bulut İynemli ise ayakta durmakta zorlanan ve gözyaşlarına hakim olamayan sevgilisi, Erhan Önal’ın kızı olan Bige Önal’ı bir an olsun yalnız bırakmadı.

Cenaze törenine katılan Erhan Önal’ın eski takım arkadaşlarından Arif Kocabıyık, "Adam gibi adamı kaybettik. Hem iyi futbolcuydu, hem iyi adamdı. Erken ayrıldı aramızdan, herkes gibi çok üzgünüz. Doğmak kadar ölmek de hayatın gerçeği” derken, Metin Yıldız ise duygularını söyle dile getirdi:

"Türk futbolunun başı sağ olsun. Çok değerli bir arkadaşımızı kaybettik, çok üzüntülüyüz. Burada olması gereken birçok insan maalesef burada değil. Herhalde bu durum pandemiden olsa gerek. Çok sevdiğimiz bir kardeşimizdi Allah mekanını cennet eylesin."