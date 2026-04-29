Eski futbolcudan acı haber! Eşi evde ölü buldu

Eski AC Milan altyapı oyuncusu ve başarılı avukat Antonio Campion, 27 Nisan’da evinde hayatını kaybetti.

EŞİ TARAFINDAN YATAĞINDA BULUNDU

44 yaşındaki Campion’un, gece saatlerinde eşi Elisa Zorzetto tarafından yatağında hareketsiz halde bulunduğu öğrenildi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, tüm müdahalelere rağmen Campion’u hayata döndüremedi.

“ANİ RAHATSIZLIK” İDDİASI

Yerel yetkililer, eski futbolcunun gece saatlerinde geçirdiği ani rahatsızlık sonucu kalp krizi geçirmiş olabileceğini belirtti. Campion’un bilinen herhangi bir sağlık sorununun olmaması ise olayı daha da gizemli hale getirdi.