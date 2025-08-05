SPOR

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe

Eski Galatasaraylı Necati Ateş'ten Kerem Aktürkoğlu için Fenerbahçelileri çıldırtacak sözler!

Galatasaray'da uzun yıllar forma giymiş olan isimlerden Necati Ateş, Fenerbahçe'nin kadrosuna katmak istediği Kerem Aktürkoğlu transferine dair Sarı-Lacivertli taraftarları kızdıracak sözler sarf etti. İşte detaylar...

Eski Galatasaraylı Necati Ateş'ten Kerem Aktürkoğlu için Fenerbahçelileri çıldırtacak sözler!
Berker İşleyen
Kerem Aktürkoğlu

Kerem Aktürkoğlu

TR Türkiye
Yaş: 26 / Pozisyon Orta Saha
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Galatasaray'da da uzun yıllar forma giymiş olan eski milli futbolcu Necati Ateş, son günlerin çok konuşulan transfer konusu Kerem Aktürkoğlu hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Sports Digitale'de konuşan Ateş, Fenerbahçe'nin transfer gündeminde olduğu iddia edilen Kerem Aktürkoğlu ile ilgili detayları paylaştı.

"KEREM İSTEMİYOR, BENFICA BIRAKMIYOR"

Eski Galatasaraylı Necati Ateş ten Kerem Aktürkoğlu için Fenerbahçelileri çıldırtacak sözler! 1

Necati Ateş, Kerem Aktürkoğlu'nun Fenerbahçe'nin teklifine sıcak bakmadığını belirtti. Sarı-lacivertlilerin, Kerem'in Benfica'ya imza attığı günden beri oyuncuya ilgi gösterdiğini, ancak milli futbolcunun bu ilgiye olumlu yanıt vermediğini ifade etti. Ateş, Benfica'nın da Kerem'i bırakmaya niyeti olmadığını vurgulayarak, "Kerem, Benfica için çok değerli ve orada mutlu. Kulüp, oyuncunun takımda kalmasını ısrarla istiyor," dedi.

"3 KULÜPTEN RESMİ TEKLİF"

Eski Galatasaraylı Necati Ateş ten Kerem Aktürkoğlu için Fenerbahçelileri çıldırtacak sözler! 2

Ateş, Kerem Aktürkoğlu için Benfica'ya üç kulübün resmi teklif yaptığını açıkladı. Napoli ve Milan'ın yanı sıra Premier Lig'den bir kulübün de 26 yaşındaki futbolcu için teklif sunduğunu belirtti. Ayrıca, Kerem'in 60 milyon euro'luk serbest kalma bedeli olduğunu hatırlatan Ateş, Benfica'nın yıldız oyuncudan vazgeçmeyi düşünmediğini de sözlerine ekledi.

Canlı Skor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Benfica'dan Kerem Aktürkoğlu için resmi açıklama geldi!Benfica'dan Kerem Aktürkoğlu için resmi açıklama geldi!
TFF'den resmi açıklama geldi! İlk hafta oynanacak 3 maç ertelendiTFF'den resmi açıklama geldi! İlk hafta oynanacak 3 maç ertelendi
Anahtar Kelimeler:
transfer Süper Lig Kerem Aktürkoğlu Necati Ateş son dakika benfica fenerbahçe
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kritik 'YAŞ' kararları açıklandı! Genelkurmay başkanı değişti

Kritik 'YAŞ' kararları açıklandı! Genelkurmay başkanı değişti

Son dakika! Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere görevine iade edildi

Son dakika! Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere görevine iade edildi

Necati Ateş'ten Fenerbahçelileri çıldırtacak sözler!

Necati Ateş'ten Fenerbahçelileri çıldırtacak sözler!

Fatih Terim geri döndü! Görüşme bugün... Yeni adresini böyle duyurdular

Fatih Terim geri döndü! Görüşme bugün... Yeni adresini böyle duyurdular

Yıldız isimler kadroda yok! Mourinho'dan Feyenoord maçı kararı

Yıldız isimler kadroda yok! Mourinho'dan Feyenoord maçı kararı

Mourinho'dan Mert Hakan Yandaş kararı! Kimse beklemiyordu...

Mourinho'dan Mert Hakan Yandaş kararı! Kimse beklemiyordu...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.