Eski Galatasaraylı Necati Ateş'ten Kerem Aktürkoğlu için Fenerbahçelileri çıldırtacak sözler!

Galatasaray'da da uzun yıllar forma giymiş olan eski milli futbolcu Necati Ateş, son günlerin çok konuşulan transfer konusu Kerem Aktürkoğlu hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Sports Digitale'de konuşan Ateş, Fenerbahçe'nin transfer gündeminde olduğu iddia edilen Kerem Aktürkoğlu ile ilgili detayları paylaştı.

"KEREM İSTEMİYOR, BENFICA BIRAKMIYOR"

Necati Ateş, Kerem Aktürkoğlu'nun Fenerbahçe'nin teklifine sıcak bakmadığını belirtti. Sarı-lacivertlilerin, Kerem'in Benfica'ya imza attığı günden beri oyuncuya ilgi gösterdiğini, ancak milli futbolcunun bu ilgiye olumlu yanıt vermediğini ifade etti. Ateş, Benfica'nın da Kerem'i bırakmaya niyeti olmadığını vurgulayarak, "Kerem, Benfica için çok değerli ve orada mutlu. Kulüp, oyuncunun takımda kalmasını ısrarla istiyor," dedi.

"3 KULÜPTEN RESMİ TEKLİF"

Ateş, Kerem Aktürkoğlu için Benfica'ya üç kulübün resmi teklif yaptığını açıkladı. Napoli ve Milan'ın yanı sıra Premier Lig'den bir kulübün de 26 yaşındaki futbolcu için teklif sunduğunu belirtti. Ayrıca, Kerem'in 60 milyon euro'luk serbest kalma bedeli olduğunu hatırlatan Ateş, Benfica'nın yıldız oyuncudan vazgeçmeyi düşünmediğini de sözlerine ekledi.