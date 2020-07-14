Eski Galatasaraylı Sinan Gümüş, Fenerbahçe'ye transfer oluyor

Demir Grup Sivasspor'dan Mert Hakan Yandaş ile anlaşmaya varan Fenerbahçe, Sinan Gümüş'ü de kadrosuna katmaya hazırlanıyor.Bonservisi Genoa'da bulunan 26 yaşındaki futbolcu, ocak ayında Antalyaspor'a kiralanmıştı. Fenerbahçe, Sinan Gümüş için İtalyan kulübüyle görüşmelere başladı. Transfer için ilk seçenek satın alma opsiyonlu kiralama.26 yaşındaki hücum oyuncusu, bu sezon Antalyaspor ile çıktığı 10 maçta 5 gol ve 1 asist üretti.
2014 yılında Stuttgart altyapısından Galatasaray'a transfer olan Sinan Gümüş, sarı-kırmızılı formayı 5 sezon giymiş ve 3 lig şampiyonluğu yaşamıştı.
Arda Turan transferinde beklenmedik gelişme!
Fenerbahçe'nin teklifi Terim'i çıldırttı!
Fenerbahçe transferi açıkladı
Dorukhan Toköz Fenerbahçe'ye mi gidiyor?
İki yıllık imzayı attı
Manoel Messias bilmecesi
Trabzonspor yenilmezlik serilerini bıraktı
Chuba Akpom için görüşmelere başlandı
''Çirkin bir maç oynadık''
Kamerun'dan kötü haber!
Dünyaca ünlü teknik adam Cengiz Ünder'i istiyor!
Serie A'da kulüplerden flaş istek
Yıldız oyuncuya tepki yağıyor! Takımdan kovulabilir...
Yıldız futbolcu ile yollar resmen ayrıldı
UEFA'dan Manchester City açıklaması
Kutlamalar Körfez'i aydınlattı
Okuyucu Yorumları 0 yorum