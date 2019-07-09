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Eski hakem Etem Atasoy hayatını kaybetti

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 09.07.2019 07:55 | Son Güncelleme

Eski futbol hakemlerinden Etem Atasoy hayatını kaybetti. TFF'den yapılan açıklamada, "Milli eski hakemlerimizden Etem Atasoy'un hayatını kaybettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Tüm sevenlerine başsağlığı dileriz" denildi.

Eski hakem Etem Atasoy hayatını kaybetti

Türkiye Futbol Federasyonu'nun internet sitesinde, Etem Atasoy için baş sağlığı mesajı yayımlandı.

Mesajda, "Milli eski hakemlerimizden Etem Atasoy'un hayatını kaybettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Etem Atasoy'un cenazesi, Konya'nın Bozkır ilçesinde yarın öğle namazını müteakip toprağa verilecek. Merhum Ethem Atasoy'a Allah'tan rahmet, ailesi ve tüm sevenlerine başsağlığı dileriz" ifadeleri kullanıldı.

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Etem Atasoy tff

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