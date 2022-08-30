Eski halinden eser kalmadı! Yemek videolarıyla ünlenen Taha Duymaz'ın değişimi şaşırttı! "Nereden nereye"

Yemek videolarıyla yükselişe geçen Taha Duymaz, son zamanlarda görüntüsüyle konuşuluyor. Burun estetiği olan Taha Duymaz'ın son hali sosyal medyada gündem oldu.

DEĞİŞİMİ ŞAŞIRTTI

Taha Duymaz sosyal medya sayesinde 18 yaşında ün elde etti.

Instagram'da 1.1 milyon takipçiye ulaşan Taha Duymaz, sadece ürettiği içeriklerle değil özel yaşamıyla da göz önünde bulunuyor.

Sosyal medyadan sık sık paylaşım yapan Duymaz, estetik operasyonlarla başka birine dönüştü.

Duymaz'ın yeni görüntüsünü görenler, "Nereden nereye", "Bu ne yakışıklılık" gibi yorumlar yapıyor.

Hatay doğumlu Duymaz, 7 kız 5 erkek kardeşinin olduğunu söyledi.

Ailesinin çalışmadığını söyleyen Duymaz, maddi yetersizliklerden dolayı 4. sınıftayken okulu bırakmak zorunda kaldığını söylemişti.

İşte Duymaz'ın son hali...



