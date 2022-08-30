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Eski halinden eser kalmadı! Yemek videolarıyla ünlenen Taha Duymaz'ın değişimi şaşırttı! "Nereden nereye"

30.08.2022 11:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İlk olarak yemek videolarıyla sosyal medyada viral olan Taha Duymaz, sonrasında ürettiği içeriklerle de adından sık sık söz ettirdi. Son zamanlarda geçirdiği estetik operasyon sayesinde adeta farklı bir görünüme sahip olan Taha Duymaz'ın değişimi ise görenleri şaşırtıyor.

Eski halinden eser kalmadı! Yemek videolarıyla ünlenen Taha Duymaz'ın değişimi şaşırttı! "Nereden nereye"

Yemek videolarıyla yükselişe geçen Taha Duymaz, son zamanlarda görüntüsüyle konuşuluyor. Burun estetiği olan Taha Duymaz'ın son hali sosyal medyada gündem oldu.

DEĞİŞİMİ ŞAŞIRTTI

Taha Duymaz sosyal medya sayesinde 18 yaşında ün elde etti.

Eski halinden eser kalmadı! Yemek videolarıyla ünlenen Taha Duymaz'ın değişimi şaşırttı!

Instagram'da 1.1 milyon takipçiye ulaşan Taha Duymaz, sadece ürettiği içeriklerle değil özel yaşamıyla da göz önünde bulunuyor.

Eski halinden eser kalmadı! Yemek videolarıyla ünlenen Taha Duymaz'ın değişimi şaşırttı!

Sosyal medyadan sık sık paylaşım yapan Duymaz, estetik operasyonlarla başka birine dönüştü.

Eski halinden eser kalmadı! Yemek videolarıyla ünlenen Taha Duymaz'ın değişimi şaşırttı!

Duymaz'ın yeni görüntüsünü görenler, "Nereden nereye", "Bu ne yakışıklılık" gibi yorumlar yapıyor.

Eski halinden eser kalmadı! Yemek videolarıyla ünlenen Taha Duymaz'ın değişimi şaşırttı!

Hatay doğumlu Duymaz, 7 kız 5 erkek kardeşinin olduğunu söyledi.

Eski halinden eser kalmadı! Yemek videolarıyla ünlenen Taha Duymaz'ın değişimi şaşırttı!

Ailesinin çalışmadığını söyleyen Duymaz, maddi yetersizliklerden dolayı 4. sınıftayken okulu bırakmak zorunda kaldığını söylemişti.

Eski halinden eser kalmadı! Yemek videolarıyla ünlenen Taha Duymaz'ın değişimi şaşırttı!

İşte Duymaz'ın son hali...

Eski halinden eser kalmadı! Yemek videolarıyla ünlenen Taha Duymaz'ın değişimi şaşırttı!

Eski halinden eser kalmadı! Yemek videolarıyla ünlenen Taha Duymaz'ın değişimi şaşırttı!

Eski halinden eser kalmadı! Yemek videolarıyla ünlenen Taha Duymaz'ın değişimi şaşırttı!


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