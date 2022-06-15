MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Eski Hepsi grubu üyelerinden Yasemin Yürük amuda kalktı! "Sabah dersim iptal olunca" notuyla paylaştı

Eski Hepsi grubu üyelerinden Yasemin Yürük amuda kalktı! "Sabah dersim iptal olunca" notuyla paylaştı

15.06.2022 17:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2000'li yılların başında oldukça ses getiren müzik grubu Hepsi'nin üyelerinden Yasemin Yürük, sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme gelmeye devam ediyor. Ünlü müzik grubunun ayrılmasından sonra spor yaşamına ağırlık veren Yürük, son olarak amuda kalktığı bir paylaşımıyla takipçilerini şaşırttı.

Eski Hepsi grubu üyelerinden Yasemin Yürük amuda kalktı! "Sabah dersim iptal olunca" notuyla paylaştı

2000'li senelerin başında adını duyuran ve sonrasında yollarını ayıran Hepsi grubunun Yasemin Yürük'ü, sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık adından bahsettiriyor. Geçtiğimiz dönemde Hepsi grubu üyelerinden Gülçin Ergül'ün sevgilisini kazada kaybetmesinin sonrasında, grup üyeleri tekrardan gündem olmuştu.

HEPSİ GRUBUNUN YASEMİN YÜRÜK'Ü AMUDA KALKTI!

Son dönemde spor paylaşımlarıyla çokça konuşulan Yasemin Yürük, bu defa amuda kalktığı bir videosunu sosyal medya hesabında paylaştı.

sdfghjhg

Paylaşımına "Sabah dersim iptal olunca" notunu ekleyen ünlü ismin videosuna takipçilerden onlarca beğeni yağdı.

yasemin11111

SPOR PAYLAŞIMLARIYLA GÜNDEME GELİYOR

Yürük'ün daha önce yaptığı spor paylaşımları da sosyal medyayı sallamıştı.Ünlü isme takipçilerinden "Biz ayakta zor duruyoruz, kıza bak" , "Taş hatun" gibi yorumlar gelmişti.

yasemin4444

yasemin555

İşte Hepsi grubunun Yasemin'inin çok konuşulan bazı paylaşımları...

yasemin77

yasemin66

yasemin88

yasemin4

yasemin99

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Gülşen'in göğüs dekolteli sahne kostümü sosyal medyayı salladı! Yorum yağdıGülşen'in göğüs dekolteli sahne kostümü sosyal medyayı salladı! Yorum yağdı
Beşiktaş'ta yağmur altında cinsel ilişkiye girmişlerdi! Skandalın kahramanları bakın kim çıktıBeşiktaş'ta yağmur altında cinsel ilişkiye girmişlerdi! Skandalın kahramanları bakın kim çıktı
140 kilo hali herkesi şaşırttı! "Zayıfla öleceksin"140 kilo hali herkesi şaşırttı! "Zayıfla öleceksin"
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan'dan akaryakıt fiyatları açıklaması

Erdoğan'dan akaryakıt fiyatları açıklaması

Erdoğan'dan TÜSİAD Başkanı Turan'a çok sert çıkış! "Haddini bil"

Erdoğan'dan TÜSİAD Başkanı Turan'a çok sert çıkış! "Haddini bil"

Erdoğan asgari ücret zammı için o tarihi işaret etti!

Erdoğan asgari ücret zammı için o tarihi işaret etti!

CHP'den çarpıcı iddia! "Belgeye ulaştık"

CHP'den çarpıcı iddia! "Belgeye ulaştık"

Bakan Soylu'dan dikkat çeken 'kaset' açıklaması!

Bakan Soylu'dan dikkat çeken 'kaset' açıklaması!

Benzin fiyatları için yeni karar...

Benzin fiyatları için yeni karar...

İlginizi Çekebilir

Binlerce sterlin kazanan erkek avcısı kadınları uyardı!

Binlerce sterlin kazanan erkek avcısı kadınları uyardı!

İzleyen şaştı kaldı! Market olanlar karşısında açıklama yaptı

İzleyen şaştı kaldı! Market olanlar karşısında açıklama yaptı

Bakımlı ve sağlıklı ayaklar için en iyi ayak kremi çeşitleri

Bakımlı ve sağlıklı ayaklar için en iyi ayak kremi çeşitleri

İki yıl sonra açıldı! 5 ayda 40 bin ziyaretçiyi ağırladı

İki yıl sonra açıldı! 5 ayda 40 bin ziyaretçiyi ağırladı

İstenmeyen tüylerini sergiledi! “Umrumda değil, çok çekiciyim”

İstenmeyen tüylerini sergiledi! “Umrumda değil, çok çekiciyim”

Mutfağınızda uzun ömürlü ve dayanıklı en iyi granit tava çeşitleri

Mutfağınızda uzun ömürlü ve dayanıklı en iyi granit tava çeşitleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.