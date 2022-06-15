Eski Hepsi grubu üyelerinden Yasemin Yürük amuda kalktı! "Sabah dersim iptal olunca" notuyla paylaştı

2000'li senelerin başında adını duyuran ve sonrasında yollarını ayıran Hepsi grubunun Yasemin Yürük'ü, sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık adından bahsettiriyor. Geçtiğimiz dönemde Hepsi grubu üyelerinden Gülçin Ergül'ün sevgilisini kazada kaybetmesinin sonrasında, grup üyeleri tekrardan gündem olmuştu.

HEPSİ GRUBUNUN YASEMİN YÜRÜK'Ü AMUDA KALKTI!

Son dönemde spor paylaşımlarıyla çokça konuşulan Yasemin Yürük, bu defa amuda kalktığı bir videosunu sosyal medya hesabında paylaştı.

Paylaşımına "Sabah dersim iptal olunca" notunu ekleyen ünlü ismin videosuna takipçilerden onlarca beğeni yağdı.

SPOR PAYLAŞIMLARIYLA GÜNDEME GELİYOR

Yürük'ün daha önce yaptığı spor paylaşımları da sosyal medyayı sallamıştı.Ünlü isme takipçilerinden "Biz ayakta zor duruyoruz, kıza bak" , "Taş hatun" gibi yorumlar gelmişti.

İşte Hepsi grubunun Yasemin'inin çok konuşulan bazı paylaşımları...



