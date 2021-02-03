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Eski hocası İrfan Can ile gurur duyuyor

03.02.2021 12:36 | Son Güncelleme:
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Eski hocası İrfan Can ile gurur duyuyor

Eski hocası İrfan Buz, Fenerbahçe'ye transfer olan İrfan Can Kahveci ile gurur duyuyor. Buz, "İrfan Can Kahveci, Fenerbahçe'ye büyük güç katacak. Onunla aynı kalitede bir futbolcuyu yurt dışından 20 milyon Euro'dan aşağı bir bedelle getiremezsiniz" dedi. Sözlerine devam eden tecrübeli hoca, futbol kamuoyunda çoğu kesimin, yüksek teknik kapasitesinden dolayı İrfan Can'ı 10 numara diye düşündüğünü ama onun en iyi oynayacağı pozisyonun 8 numara olduğunu söyledi.

Teknik direktör İrfan Buz, Fenerbahçe'ye transfer olan eski öğrencisi İrfan Can Kahveci'nin sarı-lacivertli takıma büyük güç katacağını belirterek, "Aynı kalitede bir futbolcuyu yurt dışından 20 milyon Euro'dan aşağı bir bedelle getiremezsiniz" dedi.

Deneyimli teknik adam, Fenerbahçe'nin Medipol Başakşehir'den kadrosuna dahil ettiği milli futbolcuyla ilgili AA muhabirine açıklamalarda bulundu. İrfan Buz, 2014-2015 sezonunda Gençlerbirliği'nde öğrencisi olan İrfan Can Kahveci'ye yönelik övgü dolu ifadeler kullandı.

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Söz konusu sezonun 4. haftasında Gençlerbirliği'nde teknik direktörlüğe başladığını ve ilk maçtan itibaren İrfan Can Kahveci'ye forma şansı verdiğini belirten Buz, "İrfan Can'ın zekası ve yüksek kapasitesi dikkatimi çekti. Karakterli ve düzgün bir oyuncu. Bugüne kadar bu duruşunu korudu. Çok mütevazı ve çalışkandır. Fenerbahçe'ye transferi çok ses getirdi. İrfan Can'ın bu kadar konuşulması, o dönemde yatırımımızı doğru kişiye yaptığımızı gösteriyor. Böyle bir futbolcuyu Türk futboluna kazandırdığımız için gururluyuz. En azından elimiz dokundu" diye konuştu.

İrfan Can'ın özellikle UEFA Şampiyonlar Ligi'nde sergilediği performansla futbol kamuoyunun dikkatini çektiğini vurgulayan deneyimli teknik adam, "Son yıllarda büyük gelişim kaydetti. Hep üstüne koyarak ilerledi. Fenerbahçe'ye transfer olarak önemli bir kariyer yaptı. İrfan Can, Fenerbahçe'ye büyük güç katacak. Onunla aynı kalitede bir futbolcuyu yurt dışından 20 milyon Euro'dan aşağı bir bedelle getiremezsiniz" şeklinde görüş belirtti.

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"İRFAN CAN, MODERN BİR 8 NUMARADIR"

Eski öğrencisinin Fenerbahçe'de ilk 11 oyuncusu olacağına inandığını belirten İrfan Buz, şöyle konuştu:

"Futbol kamuoyunda çoğu kesim, teknik kapasitesi yüksek olduğu için İrfan Can'ı 10 numara diye düşünüyor ama onun en iyi oynayacağı pozisyon 8 numara. İrfan Can, modern bir 8 numaradır. İkili mücadeleden kaçınmayan bir oyuncu. Bir takımın temposunu hem yükseltebilir hem de düşürebilir. Serbest vuruşlarda sol ayağını çok iyi kullanır. Şut özelliği çok iyi. Son dönemde gol yollarında da etkili olmaya başladı. Çok çalışkan ve inatçıdır. Fenerbahçe'de ilk 11 oyuncusu olacağına ve sarı-lacivertli takıma büyük katkı sağlayacağına inanıyorum."

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"BU RAKAMIN KATBEKAT ÜSTÜNE AVRUPA'YA TRANSFER OLABİLİR"

Fenerbahçe'nin İrfan Can Kahveci için Medipol Başakşehir'e ödeyeceği bonservis bedelinin fazla olmadığını ifade eden İrfan Buz, şunları kaydetti:

"İrfan Can, şu an Avrupa'nın önemli takımlarında oynayacak kalitede. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde hat-trick yaptığı Leipzig maçındaki performansı Avrupa'da çok konuşuldu. Avrupa piyasasına baktığımızda 7 milyon Euro bu yaşta bir orta saha oyuncusu için yüksek bir rakam değil. İrfan Can, özellikle Avrupa Futbol Şampiyonası'nda iyi bir performans gösterirse bu değerin katbekat üstüne Avrupa'da bir takıma transfer olabilir. Buna inanıyorum."

KAYNAK: AA
FOTOĞRAFLAR: AA / İHA


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