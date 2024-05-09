Eski kıyafetlerine girebilmek için mide ameliyatı mı oldu? Demet Akalın 11 kiloyu nasıl verdi?

TV8 ekranlarında Gel Konuşalım programını sunan Demet Akalın verdiği kilolarla gündeme geldi.

Akalın, bayramda sırf kilo vermek için çalışmadığını açıkladı. 11 kilo veren Akalın'ın mide ameliyatı olduğu iddia ediliyordu. Şarkıcı kilo vermek için ameliyat olduğunu söyledi.

DOKTORU AMELİYAT ETMEK İSTEMEDİ

Germe ameliyatı değil. Küçük bir operasyon. Bayağı küçük. Bayramda o yüzden çalışmadım. Bayağı 11 küsur kilo gitti yani. Daha çok gidecek" diyen Demet Akalın "Daha iyi olacağım. Doktoru paylaşamıyorum çünkü dedim hocam paylaşayım. Adam beni ilk önce istemedi. Yanlış bir şey olursa adama çemkiririm diye" ifadelerini kullandı.



Liposuction yaptırdığını itiraf eden şarkıcı "Doktorum 6 kilo yağ aldı, diyet de yapıyorum hedefim 10 sene önceki kıyafetlere girebilmek" dedi.





