Adımlarınızı konforla buluşturan, şıklığıyla göz dolduran Camper ayakkabılarda indirim başladı

Şıklığıyla göz kamaştıran kombininize o harika son dokunuşu yapmanız gereken anlarda elinizin altında mutlaka bir çift Camper ayakkabı olmalı! Özgün tasarımlarıyla tüm kombinlerinizin havasını anında yükselten Camper ayakkabılar içinde en çok satanları ve kısa süreliğine indirimli fiyatıyla yüz güldüren modelleri sizin için seçtik. Gelin her birini birlikte keşfedelim.

1. Çok satanlarda birinci sırada: Camper Neuman Ayakkabı

Kullanıcılar ne diyor?

"Ürün çok hafif ve çok rahat. Gayet kaliteli bir ürün. Tavsiye ederim. Parasını hak ediyor."

"Çok rahat kaliteli ve hafif bir ayakkabı. 45 giyiyorum ve ayağıma tam oldu. Bütçesi olanlar hiç düşünmeden alsın."

2. Hakiki deri farkı: Camper Deri Spor Ayakkabı Pelotas XLite

Kullanıcılar ne diyor?

"Ürün orijinal ve kargo hızlı geldi."

"Ürün tam göründüğü gibi çok rahat tavsiye olunur. Numara da tam oturdu."

3. Camper K100227-063 Spor Ayakkabı

Kullanıcılar ne diyor?

"Ürün gayet güzel ve çok hafif. Uzun süre ayakta kalacaksanız kesinlikle tavsiye ederim. Benim ayak numaram 41 olmasına rağmen çok küçük geldi. Değiştiremedim. Lostracı da açtırmak zorunda kaldım. Ancak kesinlikle normal numaranızdan bir numara büyük alınması gerekiyor."

"Hızlı ve sorunsuz teslimat. Ürünü başka bir pazar yerinden tam kendi numaramı almıştım. Ne yazık ki kalıbı dar geldi ve iade etim. Amazon'da tekrar karşıma çıkınca (üstelik daha uygun fiyata) bir numara büyük sipariş verdim. Gelen ürün tam uydu. Bilginize."

4. Camper Karst Spor Ayakkabı

Camper Karst Erkek Spor Ayakkabı, yumuşak ve konfor sağlayan iç tabanı sayesinde her adımda hafiflik sunar. Üst kısmı nefes alabilir malzemeden üretilen ayakkabı şık, modern ve ilgi çekici, özgün bir tasarıma sahiptir. Farklı renk ve seçenekleri de bulunan ayakkabı günlük kullanıma uygun olup tüm kombinlerinize uyum sağlar.

5. Camper Bot Brutus K300484-002 Kahverengi

Kullanıcılar ne diyor?

"Dört dörtlük, beş yıldız bot. Rahat ve çok iyi yalıtımı var. Uzun yıllar dayanacağını umuyorum. Ayak numaranıza dikkat edin. Belirleme önerilerinde tutarsızlıklar var."

"Aldığımdan beri bir gün olsun ayağımdan çıkarmadım, harika bir bot. Rahatlığı takdire şayan."

6. Camper Deri Bilekli Bot Peu Pista

Kullanıcılar ne diyor?

"Modeli ve hakiki deri olması + taban Michelin, buzlu havalarda güven veriyor."

"Camper kalitesini kasım indiriminde oldukça uygun fiyata aldık. Türkiye'deki mağaza fiyatının yarısı ve ücretsiz teslimatla... Hızlı kargo ve güvenli teslimat için teşekkürler."

7. Camper K100867-007 Spor Ayakkabı

Kullanıcılar ne diyor?

"Başka platformda ayakkabının siyah olan almıştım konforlu ve güzel modeli var fakat rengi beklediğimden açık çıktı. Amazon indirimi de alışverişi de çok daha iyi ve başarılı."

"Konforlu bir ayakkabı."

8. Camper Spor Ayakkabı Drift

Kullanıcılar ne diyor?

"Şık ve kaliteli ancak çok sert bir ayakkabı yumuşayacağını da sanmıyorum. Tam numaranızı alın. Ben 41,5 giyiniyorum ancak Camper'da buçuklar yok. 42 büyük geldi 41 dar geldi. 41 alıp bağcıklarını genişleterek kullanıyorum."

"Çok kaliteli bir ayakkabı ve rahat."

9. Camper Wagon Casual Ayakkabı

Erkekler için özel olarak üretilen bej kumaşlı nubuk model Camper Wagon Casual Ayakkabı, OrthoLite® Recycled™ tabanı ve XL EXTRALIGHT® Organix™ 3.0 dış tabanı sayesinde uzun süreli kullanımlarda bile ayaklarınızı yormaz, her adımda konfor sunar. Baharda ve yaz aylarında giymeye uygun olan model tüm kombinlerinize uyum sağlar ve günlük kullanım için harika bir alternatif olarak karşımıza çıkar.

10. Camper Runner Four Deri Sneaker Bot

Kullanıcılar ne diyor?

"Giydiğim en rahat ayakkabılardan biri. Tavsiye ediyorum, alın aldırın."

"Kaydırmıyor, soğuk havalarda sıcak tutuyor. Güzel."

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.







