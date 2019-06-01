Eski kız arkadaşının uygunsuz görüntülerini paylaşan kişi gözaltına alındı

Edinilen bilgiye göre 27 Mayıs'ta Şevket Ö.'nün Lefkoşa'da çalıştığı iş yerine gelen eski kız arkadaşı burada uyuyunca; Şevket Ö., kız arkadaşının çıplak haldeki görüntüsü ve fotoğraflarını çekti. Şevket Ö., daha sonra kaydettiği görüntüleri sosyal medya üzerinden arkadaşlarına gönderdi.

Bir gün sonra olayı öğrenen eski sevgili, polise şikayette bulununca Şevket Ö. 'özel hayatın gizliliğini ihlal ve ifşa’ suçlamasıyla gözaltına alındı.

Şüpheli dün mahkemeye çıkarıldı. Mahkemeye bilgi veren polis yetkilileri, Şevket Ö.'nün suçlamaları kabul ettiğini söyledi. Mahkeme zanlı için 3 gün gözaltı süresi verdi.

(DHA)



