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Eski kız arkadaşının uygunsuz görüntülerini paylaşan kişi gözaltına alındı

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YAŞAM  | 01.06.2019 17:15 | Son Güncelleme

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Başkent Lefkoşa'da Şevket Ö. adlı kişi, eski sevgilisinin gizlice çektiği çıplak fotoğraflarını ve videolarını sosyal medya üzerinden arkadaşlarına gönderdi. Durumdan haberdar olan genç kız şikayette bulununca, Şevket Ö. gözaltına alındı.

Eski kız arkadaşının uygunsuz görüntülerini paylaşan kişi gözaltına alındı

Edinilen bilgiye göre 27 Mayıs'ta Şevket Ö.'nün Lefkoşa'da çalıştığı iş yerine gelen eski kız arkadaşı burada uyuyunca; Şevket Ö., kız arkadaşının çıplak haldeki görüntüsü ve fotoğraflarını çekti. Şevket Ö., daha sonra kaydettiği görüntüleri sosyal medya üzerinden arkadaşlarına gönderdi.

Bir gün sonra olayı öğrenen eski sevgili, polise şikayette bulununca Şevket Ö. 'özel hayatın gizliliğini ihlal ve ifşa’ suçlamasıyla gözaltına alındı.

Şüpheli dün mahkemeye çıkarıldı. Mahkemeye bilgi veren polis yetkilileri, Şevket Ö.'nün suçlamaları kabul ettiğini söyledi. Mahkeme zanlı için 3 gün gözaltı süresi verdi.

(DHA)


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KKTC gözaltı

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