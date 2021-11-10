Eski Köye Yeni Adet filmi nerede çekildi? Eski Köye Yeni Adet filmi oyuncuları kimler?

Pek çok sevilen ismin rol aldığı Eski Köye Yeni Adet filmi, bugün televizyon ekranlarında yayınlanıyor. Filmin çekim yeri ve oyuncuları araştırılmaya başlandı. Peki Eski Köye Yeni Adet filmi nerede çekildi?

ESKİ KÖYE YENİ ADET FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Filmin yönetmen koltuğunda Ferit Karahan ile Gülistan Acet'in oturmakta. Senaryosu ise yine Karahan ve Acet tarafından kaleme almakta. Eski Köye Yeni Adet filminin çok büyük bölümü Çanakkale Assos'ta çekilmiştir. Çekimlerin küçük bir bölümü ise İstanbul’da gerçekleştirilmiştir.

Filmde 1990 yılında sağlık ekipleri köye gelir ve en az üç çocuğu olan tüm kadınlara doğum kontrolü için spiral takar. Fakat köy halkı bu işlemle ilgili hiçbir bilgiye sahip değildir. Sağlık ekiplerinin köyden ayrılmasının sonrasında bir araya toplanan erkekler, kadınlara yapılan işlemle ilgili akıl yürütmeye başlayacaktır.

ESKİ KÖYE YENİ ADET FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLER?

Bülent Emrah Parlak

Füsun Demirel

Nail Kırmızıgül

Burcu Gönder Parlak

Osman Akça

Ali Rıza Tanyeli

Muhammed Cangören

Haki Biçici

Gülhan Tekin

Meltem Yılmazkaya



