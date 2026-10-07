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NVIDIA’dan yeni GeForce Game Ready sürücüsü: Modern Warfare 4 ve diğer yapımlara optimizasyon

NVIDIA, 617.42 sürüm numaralı yeni GeForce Game Ready sürücüsünü yayımladı. Yeni sürücü; Call of Duty: Modern Warfare 4, Dragon’s Dogma 2: Dark Arisen, STAR WARS: Galactic Racer, Valor Mortis ve Microsoft Flight Simulator 2024’ün Sim Update 7 güncellemesi için optimizasyonlar getiriyor.

NVIDIA’dan yeni GeForce Game Ready sürücüsü: Modern Warfare 4 ve diğer yapımlara optimizasyon
Enes Çırtlık

Sürücü, her zamanki gibi resmi internet sitesi üzerinden veya NVIDIA uygulaması aracılığıyla indirilebiliyor. Basın bülteninde ayrıca yakın zamanda güncelleme alan veya yakında çıkacak olan ve NVIDIA’nın DLSS teknolojilerini destekleyen uzun bir PC oyunu listesi de öne çıkarılıyor.

MODERN WARFARE 4 İÇİN DLSS 4.5 VE IŞIN İZLEME DESTEĞİ

Yeni Game Ready sürücüsünün öne çıkan oyunlarından biri Call of Duty: Modern Warfare 4 oldu.

Infinity Ward, oyunun hikâye modunu ön sipariş veren oyuncular için 16 Ekim’de erişime açacak. Oyunun geri kalanı ise bir hafta sonra piyasaya çıkacak.

Modern Warfare 4’ün tüm oyun modları DLSS 4.5 Super Resolution, Dynamic Multi Frame Generation ve ışın izlemeli yansımaları destekleyecek. Dynamic Multi Frame Generation özelliği 6 kata kadar destek sunacak.

DRAGON’S DOGMA 2: DARK ARISEN 9 EKİM’DE GELİYOR

Dragon’s Dogma 2: Dark Arisen ise 9 Ekim’de oyuncularla buluşacak. Yeni içerik, oyuna tamamen yeni bir bölge ile orijinal bölgelere yerleştirilen 12 yeni zindan ekleyecek.

Teknik tarafta DLSS Super Resolution ve Frame Generation özellikleri DLSS 4.5 sürümüne yükseltilecek. Oyuncular ayrıca 6 kata kadar destek sunan Dynamic Multi Frame Generation özelliğinden yararlanabilecek.

NVIDIA’dan yeni GeForce Game Ready sürücüsü: Modern Warfare 4 ve diğer yapımlara optimizasyon 1

STAR WARS: GALACTIC RACER DA ÇIKTI

Fuse Games imzalı STAR WARS: Galactic Racer da piyasaya çıktı.

Oyun; DLSS 4.5 Dynamic Multi Frame Generation, Super Resolution ve Ray Reconstruction teknolojilerini destekliyor. Ayrıca donanım hızlandırmalı, ışın izlemeli Lumen aydınlatma sistemi de oyunda yer alıyor. Wccftech inceleme yazarı Chris Wray’e göre oyun oldukça iyi.

GEARS OF WAR: E-DAY’DE 4K ÇÖZÜNÜRLÜKTE ORTALAMA 7,5 KAT PERFORMANS ARTIŞI

Premium Edition sahiplerine sunulan beş günlük erken erişimin ardından Gears of War: E-Day piyasaya çıktı.

Oyunda DLSS 4.5 Super Resolution, Frame Generation, Dynamic Multi Frame Generation ve RTX Mega Geometry teknolojilerinin yanı sıra donanım hızlandırmalı ışın izlemeli gölgeler, yansımalar ve küresel aydınlatma desteği bulunuyor.

NVIDIA’nın paylaştığı verilere göre, 6X Multi Frame Generation ve Ultra ışın izleme ayarları etkinleştirildiğinde oyunun 4K çözünürlükteki performansı, yerel işlemeye (native rendering) kıyasla ortalama 7,5 kat artış gösteriyor. Ancak Wccftech yazarı, kendi incelemesinde de belirttiği üzere, Multi Frame Generation’ın bile bazı haritalarda yaşanan takılmaları gideremediğini aktarıyor.

MICROSOFT FLIGHT SIMULATOR 2024 BÜYÜK GÜNCELLEME ALACAK

Microsoft Flight Simulator 2024, 13 Ekim’de yedinci büyük ücretsiz güncellemesine kavuşacak.

Sim Update 7 kapsamında oyuna National Championship Air Races eklenecek. Oyun motoru güncellemeleri ve diğer iyileştirmeler yapılırken DLSS Super Resolution teknolojisi de DLSS 4.5’e geçirilecek.

Frame Generation ise 6 kata kadar Dynamic Multi Frame Generation desteğine yükseltilecek.

HELLRAISER: REVIVAL DA DLSS DESTEĞİYLE GELİYOR

Saber Interactive ve Boss Team Games’in yayımlayacağı tek oyunculu korku oyunu Clive Barker’s Hellraiser: Revival, 8 Ekim’de piyasaya çıkacak.

Oyun, DLSS Super Resolution ve Frame Generation için yerel destek sunacak. Kullanıcılar NVIDIA uygulaması üzerinden bu teknolojileri en yeni modellere yükseltebilecek ve 6 kata kadar çarpan sunan Dynamic Frame Generation özelliğini etkinleştirebilecek.

007 FIRST LIGHT VE DYNASTY WARRIORS 3 DE DLSS 4.5 LİSTESİNDE

NVIDIA’nın duyurusunda kısa süre önce güncellenen ya da piyasaya çıkan oyunlar da yer aldı.

IO Interactive imzalı 007 First Light, kısa süre önce DLSS 4.5 Ray Reconstruction ve Path Tracing desteğine kavuştu. Güncellemeyle birlikte iki yeni TacSim görevi, New Game+, yeni silahlar ve kostümler, cihaz değiştirme, daha zor “00” zorluk seviyesi ve Fotoğraf Modu da oyuna eklendi.

KOEI TECMO’nun, DYNASTY WARRIORS 3 ile DYNASTY WARRIORS 3: Xtreme Legends oyunlarının Unreal Engine 5 ile hazırlanan yeniden yapımı olan DYNASTY WARRIORS 3: Complete Edition Remastered oyunu ise 1 Ekim’de DLSS 4.5 Super Resolution desteğiyle piyasaya çıktı.

Kaynak: Wccftech

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Anahtar Kelimeler:
Nvidia
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