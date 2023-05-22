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Eski manken Nefise Karatay havuz başından paylaştı! Yıllara meydan okuyor

22.05.2023 07:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Oyuncu, sunucu ve eski manken olan Nefise Karatay bir döneme özellikle Mehmet Ali Erbil ile verdiği pozlarla damga vurmuştu. Artık gözlerden uzak bir hayat yaşayan eski manken havuz başında poz verdi.

Eski manken Nefise Karatay havuz başından paylaştı! Yıllara meydan okuyor

Eski manken Nefise Karatay sosyal medyada oldukça aktif. Bir döneme damga vuran eski manken, 2012'de iş insanı Yusuf Day ile evlenip 2015'te kızı Maya'yı dünyaya getirmişti.

Kızı Maya'nın doğumundan sonra tüm ilgisini ailesine yönelten Nefise Karatay, sosyal medya paylaşımlarıyla beğeni toplamaya devam ediyor.

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POZLARI HAFIZALARA KAZINMIŞTI

Nefise Karatay son olarak havuz başında poz verdi. Bir döneme Mehmet Ali Erbil ile yaşadığı ilişki ve verdiği pozlarla damga vuran eski manken yıllara adeta meydan okuyor.

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47 yaşında olan Nefise Karatay sporu hayatından eksik etmiyor. Güzel isme sosyal medyadan "Çok güzelsin", "Hiç yaşlanmıyorsun" yorumları geliyor.

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