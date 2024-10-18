MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Eski milletvekili Melda Onur yenidoğan çetesi skandalı sonrası organ sorusuyla kan dondurdu! Berna Laçin de paylaştı

Eski milletvekili Melda Onur yenidoğan çetesi skandalı sonrası organ sorusuyla kan dondurdu! Berna Laçin de paylaştı

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
18.10.2024 15:38
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tüm Türkiye günlerdir yenidoğan bebek çetesi skandalını konuşuyor. Bebek acil hastalarını önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip ölümlerine neden oldukları belirlenen 22'si tutuklu 47 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı. İddianamede ortaya çıkan detaylar ise adeta kan dondurdu. Sosyal medyayı ayağa kaldıran bu skandal hakkında bir teoride Eski milletvekili Melda Onur'dan geldi. Onur'un 'organ' sorusunu Berna Laçin'de paylaştı...

Eski milletvekili Melda Onur yenidoğan çetesi skandalı sonrası organ sorusuyla kan dondurdu! Berna Laçin de paylaştı

Yenidoğan bebek çetesi Türkiye gündemine oturdu. İstanbul'da, bir çetenin 112 Acil Çağrı Merkezi'nde çalışan kişilerle ortak hareket ederek, bebek acil hastalarını önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip ölümlerine neden oldukları ortaya çıktı.

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar ve Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma sonucunda hazırlanan iddianamedeki detaylar ise adeta kan dondurdu.

İDDİANAME KAN DONDURDU

İddianamede, maktul bebeklerin her türlü enfeksiyona açık olan yenidoğan yoğun bakım ünitelerine yatırıldığı, bu şekilde bazı bebeklerin enfeksiyon kapmasına, bazılarının da ölümüne neden olunduğu aktarıldı.

YENİDPĞAN ÇEYESİ

Yaşanan bu sağlık skandalı sosyal medyayı ayağa kaldırdı. Ünlü isimler tek tek bu olaya tepki gösterdi. Eski CHP Milletvekili Melda Onur'da X hesabında yaptığı bir paylaşımla dikkat çekti.

Onur; 'Bu yenidoğan çetesi öldürdüğü çocukların organlarını da kullanabilir mi? Yoksa tıbben mümkün değil mi? Sadece aklıma takıldı' diye sordu.

MELDA ONUR

BERNA LAÇİN DE PAYLAŞTI

Melda Onur'un bu paylaşımı kısa sürede etkileşim alırken aynı gönderiyi Berna Laçin'de 'aynı soru aklımda' diyerek paylaştı.

berna laçin 3

Sosyal medyada ise; 'Organları değilse bile kanları kullanılır mı?', 'Sorular arttıkça nefesim daralıyor','Ya kan, ilik, doku vs... Olmasın', 'Organ ticaretinde olma ihtimalleri yüksek', 'Bu hastanelerde organ ticareti bile olabilir' gibi yorumlar yapıldı.

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
Berna Laçin yenidoğan yenidoğan çetesi
En Çok Okunan Haberler
Bakanlıktan 'Yenidoğan Çetesi' açıklaması! 2 hastanenin faaliyetleri askıya alındı

Bakanlıktan 'Yenidoğan Çetesi' açıklaması! 2 hastanenin faaliyetleri askıya alındı

Köfteci Yusuf'ta yeni bir kriz daha...

Köfteci Yusuf'ta yeni bir kriz daha...

Kan donduran görüntüler! Sokak ortasındaki infazı böyle videoya aldılar

Kan donduran görüntüler! Sokak ortasındaki infazı böyle videoya aldılar

AK Parti Noterlik Kanunu için TBMM'ye teklif sundu!

AK Parti Noterlik Kanunu için TBMM'ye teklif sundu!

Ölümle yaşam arasında 5 dakika! Pencereleri silerken dengesini kaybetti

Ölümle yaşam arasında 5 dakika! Pencereleri silerken dengesini kaybetti

Türkiye'nin dev e-ticaret sitesi Kazaklara satılıyor...

Türkiye'nin dev e-ticaret sitesi Kazaklara satılıyor...

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Rahatlıktan ödün vermeyenlerin ilk tercihi Camper'da %50'ye varan indirimler

Rahatlıktan ödün vermeyenlerin ilk tercihi Camper'da %50'ye varan indirimler

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Keyifli bir mola için ihtiyacınız olan tek şey: Stanley!

Keyifli bir mola için ihtiyacınız olan tek şey: Stanley!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.