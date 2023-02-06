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Eski milli futbolcu Gökhan Zan deprem sonrası hüngür hüngür ağladı! "Ne olur sesimizi duyun"

06.02.2023 20:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçen sezon Hatayspor'da görev yapan Gökhan Zan, deprem sonrası memleketi Hatay'da depreme yakalandı. Sosyal medya hesabından yardım çağrısında bulunan Zan, "Ne olur sesimizi duyun Hatay çok kötü, yalvarıyorum size." dedi.

Eski milli futbolcu Gökhan Zan deprem sonrası hüngür hüngür ağladı! "Ne olur sesimizi duyun"

Eski milli futbolcu Gökhan Zan deprem sonrası yardım çağrısında bulundu. Yaptığı paylaşımında göz yaşlarına hakim olamayan Gökhan Zan çok kötü bir durumda olduklarını ve çevre ekiplerden yardım istediklerini dile getirdi.

"YALVARIYORUM YARDIM EDİN"

Hatay'da depreme yakalanan Gökhan Zan, Instgarm hesabında yaptığı paylaşımla yardım çağrısında bulundu. Yaşadıklarını gözyaşları içerisinde anlatan Zan, şu sözlere yer verdi;

"Ne olur sesimiz olun, çok kötüyüz. Hatay çok kötü, insanlar çok kötü. Hiçbir şey yok. Herkes enkaz altında. Millet kurtarılmak için yalvarıyor, elimizden bir şey gelmiyor, elimizden hiçbir şey gelmiyor. Kimse yok, yardım eden yok. Ne olur sesimiz olun yalvarıyorum. Herkes çabasıyla kurtulmaya çalışıyor, bir şeyler yapmaya çalışıyor. Halk perişan durumda. Hatay olarak terk edilmişiz. Sesimizi duyuran yok, internet yok. Hiçbir şey burda, her şey yerle bir olmuş."

gökhan zannn

"NE OLUR SESİMİZ OLUN"

Yalvarıyorum size yardım edin. Ne olur sesimiz olun, başka hiçbir şey istemiyorum. Kendi çabamızla sesimizi duyurmaya çalışıyoruz, çok zorlanıyoruz. Antakya, Armutlu, Defne bitmiş, her yer bitmiş. İnsanlar evlerine giremiyor, kar, kış, kıyamet, yardım yok, su yok, kimse kimseye ulaşamıyor. Hiçbir şey yapamıyoruz. Hatay dışındakiler, başka şehirdekiler sesimiz olun, çok kötü durumdayız. Hatay'ı daha fazla öne çıkarın, perişanız.

"YAVRUM NE OLUR YARDIM ET BANA"

Tanımıyorum kimseyi ama yalvarıyorum yardım edin. Çok zor durumdayız. Çok zor internet buldum, şarjım bitecek. Yardım eden yok, insanların çığlıkları, yaşlı insanlar, çöken binada bekleyenler, hiç bir şey yapamıyorlar. Yaşlı bir teyzenin bana seslenişi kulağımda kaldı. "Yavrum ne olur yardım et bana" dedi. Elimden hiçbir şey gelmiyor. Kimse yok.

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deprem Hatay gökhan zan sosyal medya istedi

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