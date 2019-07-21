Eski mobilyalarınızı atmayın belki bir heykele dönüşebilirler!

Mobilyalar kimiz zaman bir tasarım ürünü olmanın ötesine geçip etkileyici bir sanat malzemesine dönüşebiliyor. Ahşap mobilyaları geçmişteki travmalarına saygı duyarak onaran Tatiane Freitas, bu anlamda kalbimizi çalan sanatçılardandı. Mobilyaları glitch’leyen Nina Saunder ise akışkan, şişmiş ve yamulmuş koltuklarıyla dikkat çekmişti. Heykeltıraş, tasarımcı ve mucit Ted Lott ise sandalyeler ağırlıkta olmak üzere geleneksel ahşap mobilyaları mimari heykellere dönüştürüyor.

Ted Lott, modern mimarinin özüne iniyor

Ted Lott sandalyelerin yanı sıra eski koltuklara, dolaplara, taburelere, aydınlatma objelerine ve bavullara mimari model görünümü kazandırıyor. Sanatçı, insanlığın temel ihtiyaçlarından biri olan barınmaya odaklanarak endüstriyel devrimin etkisi altındaki farklı barınma yöntemlerini araştırıyor. Lott, dış cephe kaplamaları ve boya gibi dekoratif unsur dayatmalarını devreden çıkarıyor, küçük ölçekli modelleriyle modern mimarinin özüne iniyor. Bu mimari modelleri bol süslü klasik mobilyalarla inşa etmesi, çalışmalarına ilginç bir estetik kazandırıyor. Modellerin içine ışık ekleyerek içlerinde yaşayan biri varmış hissi yaratıyor. Lott, buluntu mobilyaları şerit testereyle keserek parçalarına ayırıyor.