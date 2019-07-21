Mynet Trend

Eski mobilyalarınızı atmayın belki bir heykele dönüşebilirler!

Serpil Hanoğlu Serpil Hanoğlu
İLGİNÇ HABERLER  | 21.07.2019 05:20 | Son Güncelleme

Heykeltıraş, tasarımcı ve mucit Ted Lott, eski ahşap mobilyaları kolajlayarak mimari heykellere dönüştürüyor.

Eski mobilyalarınızı atmayın belki bir heykele dönüşebilirler!

Mobilyalar kimiz zaman bir tasarım ürünü olmanın ötesine geçip etkileyici bir sanat malzemesine dönüşebiliyor. Ahşap mobilyaları geçmişteki travmalarına saygı duyarak onaran Tatiane Freitas, bu anlamda kalbimizi çalan sanatçılardandı. Mobilyaları glitch’leyen Nina Saunder ise akışkan, şişmiş ve yamulmuş koltuklarıyla dikkat çekmişti. Heykeltıraş, tasarımcı ve mucit Ted Lott ise sandalyeler ağırlıkta olmak üzere geleneksel ahşap mobilyaları mimari heykellere dönüştürüyor.

Ted Lott, modern mimarinin özüne iniyor

Ted Lott sandalyelerin yanı sıra eski koltuklara, dolaplara, taburelere, aydınlatma objelerine ve bavullara mimari model görünümü kazandırıyor. Sanatçı, insanlığın temel ihtiyaçlarından biri olan barınmaya odaklanarak endüstriyel devrimin etkisi altındaki farklı barınma yöntemlerini araştırıyor. Lott, dış cephe kaplamaları ve boya gibi dekoratif unsur dayatmalarını devreden çıkarıyor, küçük ölçekli modelleriyle modern mimarinin özüne iniyor. Bu mimari modelleri bol süslü klasik mobilyalarla inşa etmesi, çalışmalarına ilginç bir estetik kazandırıyor. Modellerin içine ışık ekleyerek içlerinde yaşayan biri varmış hissi yaratıyor. Lott, buluntu mobilyaları şerit testereyle keserek parçalarına ayırıyor.

okawa-city-cat-furniture-2

sdsd

Ted-Lott_bigumigu_1

Ted-Lott_bigumigu_2

Ted-Lott_bigumigu_3

Ted-Lott_bigumigu_4

Ted-Lott_bigumigu_5

Ted-Lott_bigumigu_6

Ted-Lott_bigumigu_7

Ted-Lott_bigumigu_8

Ted-Lott_bigumigu_9

İsrail’deki kazılarda 1200 yıllık cami ortaya çıkarıldıİsrail’deki kazılarda 1200 yıllık cami ortaya çıkarıldı
Bir anda markete daldı!Bir anda markete daldı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
heykeltıraş mobilya

En Çok Okunan Trend Haberler

Yanmış ve parçalanmış halde bulundu! 3 gözaltı

Yanmış ve parçalanmış halde bulundu! 3 gözaltı

Babadan kaza yapan oğluna 'ilginç' sitem!

Babadan kaza yapan oğluna 'ilginç' sitem!

Rusya'da yaşlı adam kadını tecavüzden kurtardı

Rusya'da yaşlı adam kadını tecavüzden kurtardı

Mbaye Diagne için bomba iddia! İşte yeni takımı

Mbaye Diagne için bomba iddia! İşte yeni takımı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Uzun süre bu halde görüntülendiler

Uzun süre bu halde görüntülendiler

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Karabük'te bulundu! Dünyanın en güçlüsü

Karabük'te bulundu! Dünyanın en güçlüsü

Dehşete düşüren görüntüler! Yolun ortasında doktorlara saldırı

Dehşete düşüren görüntüler! Yolun ortasında doktorlara saldırı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Dünyanın en çılgın festivali: Tomorrowland!

Dünyanın en çılgın festivali: Tomorrowland!

Buzullar erimesin diye ilginç bir yöntem buldular!

Buzullar erimesin diye ilginç bir yöntem buldular!

Eve giren ayı kendini kitleyip gardıropta uyuyakaldı!

Eve giren ayı kendini kitleyip gardıropta uyuyakaldı!

Yolunu şaşıran geyik markete daldı

Bir anda markete daldı!

Drift yapan sürücü: 15 Temmuz diye bir şey demezler sandık

15 Temmuz bahanesi şaşırttı

Annesiz kalan yavru kediye köpek annelik yapıyor

Görenleri şaşırtan görüntü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.